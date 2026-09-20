El destino 'Costa de Almería' refuerza su promoción internacional en las ferias de París y Gran Canaria

Representantes de la delegación almeriense en el expositor de Andalucía durante la feria IFTM Top Resa de París. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha reforzado la promoción internacional de la marca 'Costa de Almería' con su participación en dos de las principales citas profesionales del sector turístico, IFTM Top Resa, que se celebra en París, y Seatrade Med, la feria europea de turismo de cruceros que este año tiene como sede Gran Canaria.

El Servicio Provincial de Turismo ha estado presente en ambos encuentros con el objetivo de "seguir abriendo mercado para la provincia", según ha informado la institución provincial en una nota.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha subrayado que "estar en Top Resa y en Seatrade Med en la misma semana no es casualidad, es la prueba de que la Costa de Almería trabaja en todos los frentes posibles para ganar visibilidad".

"Francia es uno de nuestros mercados prioritarios y los cruceros son un segmento con un enorme recorrido para nuestra provincia, así que no podíamos dejar de estar en ninguna de las dos citas", ha añadido.

Herrada ha señalado que "cada feria a la que acudimos es una oportunidad para que los profesionales del sector, operadores y navieras conozcan de primera mano lo que ofrece Almería: sol y playa, naturaleza, patrimonio, gastronomía y una calidad de vida que engancha a quien nos visita". "Nuestro trabajo es que esa primera toma de contacto se traduzca después en turistas y en escalas reales en nuestro puerto", ha subrayado.

En París, el Servicio Provincial de Turismo ha participado en una de las principales ferias profesionales de Francia, celebrada en Paris Expo Porte de Versailles, que en su última edición reunió a más de 32.000 visitantes y 1.500 expositores procedentes de 177 destinos.

La cita ha permitido mantener contacto directo con agentes de viajes, operadores turísticos, medios de comunicación y compradores franceses e internacionales en un mercado que figura entre los principales emisores de turistas hacia Andalucía.

La provincia ha presentado ante estos profesionales su oferta turística con el objetivo de "atraer a un viajero interesado en destinos diferenciados".

Por otro lado, en Gran Canaria, la marca 'Costa de Almería' ha participado en Seatrade Med de la mano de Turismo de Andalucía, la Autoridad Portuaria de Almería (APA) y la Fundación Bahía Almeriport, en el espacio institucional de Ports of Spain promovido por Puertos del Estado y las autoridades portuarias españolas.

La delegación almeriense ha mantenido reuniones con navieras y agentes internacionales y ha presentado una oferta renovada de paquetes y atractivos pensados específicamente para las compañías de cruceros.

El objetivo es aumentar el número de escalas en el Puerto de Almería en los próximos ejercicios y posicionar la provincia dentro de las tendencias que "marcarán el futuro del turismo de cruceros en el Mediterráneo".