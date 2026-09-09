El destino 'Costa de Almería' sitúa la ocupación hotelera media de agosto en un 85%

Archivo - Recepción de pasajeros de los primeros vuelos procedentes de Polonia en el Aeropuerto de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha calificado de "excelentes" las cifras hoteleras que se han registrado a lo largo del verano en el destino 'Costa de Almería', donde la ocupación media se ha situado en un 85 por ciento, según sus cifras, con "zonas que han rozado el cien por cien, como el Levante o Cabo de Gata".

Desde la institución provincial han valorado la "importante subida" en la ocupación media hotelera que se ha producido respecto a julio, cuya media de ocupación se acercó al 73 por ciento, según han analizado en una nota.

Los datos elaborados por el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación de Almería a través de todas las oficinas de turismo de la provincia así como de la patronal hostelera Ashal apuntan que Pulpí ha conseguido un cien por cien de ocupación "ininterrumpida" durante todo el verano.

Le siguen muy de cerca el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (con estimaciones del 92 por ciento en agosto) y Mojácar, que en agosto rebasó el 91 por ciento en todas las tipologías de alojamiento.

Roquetas de Mar ha mostrado una "fuerte estabilidad" durante todo el trimestre, oscilando entre el 80 por ciento y el 90 por ciento, con un ligero crecimiento interanual. El Ejido ha protagonizado una "gran remontada escalonada, pasando del 65,33 por ciento en junio al 87,71 por ciento en agosto". Por su parte, la capital almeriense se mantuvo "robusta", cerrando agosto entre el 81 por ciento y el 83 por ciento.

El turismo de interior tuvo un comienzo de verano más moderado, con un 48 por ciento de media en julio. Sin embargo, en agosto ha despuntado "notablemente, encontrando picos de éxito como el 95 por ciento de ocupación del complejo Reul Alto en Laroya". Asimismo, destaca el "éxito rotundo" de la oferta turística complementaria.

AUMENTO DE PASAJEROS EN EL AEROPUERTO

"Estos números cobran aún mayor dimensión al contrastarlos con el incremento que experimentó en julio el número de pasajeros en el Aeropuerto de Almería, con un aumento del 20 por ciento respecto al año pasado, superando los 114.000 usuarios, debido principalmente a un destacado aumento del tráfico internacional", han estimado.

Desde la Diputación han recordado además que el próximo mes de octubre se pondrá en marcha la conexión aérea directa entre Almería y Bucarest con el inicio de la temporada de invierno. Esta ruta contará con tres frecuencias semanales, ida y vuelta, los lunes, miércoles y el viernes.

Asimismo, han avanzado que se ultiman los trabajos para conectar Almería con "una importante ciudad italiana" a partir de la colaboración institucional entre la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y el de Roquetas de Mar, que suscribieron un acuerdo de colaboración para potenciar y consolidar el destino 'Costa de Almería'.

Con la conexión de Bucarest, el Aeropuerto de Almería ofrecerá para los próximos meses la posibilidad de viajar hasta 26 ciudades de once países diferentes, tanto a destinos internacionales como nacionales entre vuelos regulares y chárter: España (Madrid, Melilla, Palma de Mallorca, Sevilla, Santander, Gran Canaria y Barcelona); Reino Unido (Londres, Bristol, Liverpool, Manchester, Birmingham, Leeds); República Checa (Praga, Brno y Prdubice); Polonia (Varsovia y Katowice); Bélgica (Bruselas), Luxemburgo, Países Bajos (Rotterdam); Eslovaquia (Bratislava); Islandia (Reikiavik); Hungría (Budapest) y Portugal (Oporto); y a partir de octubre Rumanía con Bucarest.

La diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha explicado que "estas cifras de ocupación y las buenas noticias relacionadas con el Aeropuerto de Almería confirman la solidez y competitividad del destino 'Costa de Almería' en esta época".

40.000 VISITANTES EN LA GEODA

Herrada ha ahondado en los datos de ocupación de la provincia y ha señalado que "confirman que nuestra tierra no solo ofrece sol y playa y para eso solo tenemos que valorar las casi 40.000 personas que han visitado la Geoda de Pulpí, que han dejado en este municipio una ocupación del cien por cien".

Según sus cifras, algunos municipios de interior como Laroya han tenido "un 95 por ciento de ocupación" en sus alojamientos, lo que cree que trasciende a referentes como Roquetas de Mar, Mojácar o Vera.

"Este buen momento que vivimos se debe gracias a la excelencia de nuestra oferta de un turismo de calidad no masificado, con espacios naturales espectaculares, junto a la calidad de las empresas del sector turístico de la provincia que complementan a la perfección la gran experiencia que se llevan los viajeros que nos visitan", ha añadido.

Herrada ha apuntado que "por todo ello este éxito es compartido y fruto de ese trabajo coordinado entre las diferentes instituciones y los principales agentes del sector que son quienes mejor conocen las necesidades de los turistas que eligen nuestra provincia como destino".

Sobre las nuevas rutas, ha apuntado que el vuelo con Bucarest contribuirá a "potenciar la desestacionalización de la provincia a través de nuestra propuesta de turismo de experiencias".