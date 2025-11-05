El destino 'Costa de Almería' tendrá conexión directa con el aeropuerto británico de East Midlands

Los representantes de la Diputación de Almería en la WTM de Londres. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincial de Almería va a tener una nueva línea directa operada por Jet2 con el aeropuerto de East Midlands conforme a los acuerdos alcanzados en la World Travel Market (WTM) de Londres, lo que se espera ayude a consolidar el crecimiento del mercado británico ante el aumento de conexiones, disponibles durante todo el año.

El vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, ha celebrado esta nueva operativa con la que la llegada de pasajeros procedentes de las islas británicas crecerá ya en 2025, con un 31 por ciento, según ha trasladado en una nota.

Junto con la diputada provincial María del Mar López, el vicepresidente se encuentra en la World Travel Market (WTM) de Londres, donde mantienen reuniones para "potenciar nuevos destinos y nuevas conexiones". Durante todo el año habrá conexiones entre Reino Unido y Almería, y desde marzo a octubre, con siete ciudades y nueve aeropuertos.

En concreto, con este nuevo destino, la provincia de Almería ya operará con los aeropuertos británicos de las ciudades de Londres --Gatwick, Southend y Standsted--, Manchester, Birmingham, Leeds, Bristol, East Midlands y Liverpool.

"La presencia de más rutas y la diversificación de canales de venta, tanto a través de agencias como del propio operador, refuerzan nuestra posición como destino competitivo, sostenible y de alto valor para el viajero británico", ha añadido Escobar.

También ha destacado que con respecto al año pasado y con los aeropuertos andaluces, el Aeropuerto de Almería ha sido el que más ha crecido en el mercado británico con un 22 por ciento.

VUELO DIARIO CON BARCELONA

Durante la jornada, el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, también se ha reunido con la representación almeriense y ha anunciado, junto a Vueling, que Almería tendrá una frecuencia diaria con Barcelona, "aumentando así en tres frecuencias semanales esta conexión".

Escobar ha recordado que durante esta feria también se ha anunciado una nueva línea cerrada con Polonia, una operativa chárter directa desde Varsovia. El vicepresidente ha subrayado que esta operativa chárter se integra en la estrategia de la Diputación para potenciar mercados "lejanos, exóticos y nórdicos, y atraer segmentos especializados".

Durante esta feria, la delegación almeriense ha mantenido reuniones con agentes del sector para abordar nuevas oportunidades de conexión con otros destinos europeos, y ha avanzado en acciones de promoción internacional en plataformas televisivas y medios especializados de primer nivel. Además, se han intensificado los contactos con turoperadores en varios segmentos especializados.

La WTM es uno de los encuentros de referencia de la industria turística del mundo, y la principal cita del sector en Reino Unido, el primer emisor internacional de turismo internacional hacia la región. 'Costa de Almería' ha contado con un espacio destacado dentro del andaluz, donde se han mantenido las reuniones entre los agentes turísticos y los representantes del destino almeriense.