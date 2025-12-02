Detectan un aumento de actos incívicos en El Ejido (Almería) y movilizan a diez agentes en un operativo especial

Agentes de la Policía Local de El Ejido (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

Un total de diez agentes de la Policía Local de El Ejido (Almería) ha llevado a cabo el pasado viernes un operativo especial en las calles Manolo Escobar, Almería y en el Bulevar con el objetivo de garantizar la convivencia cívica y el orden en el municipio tras un aumento de quejas vecinales y de avisos de las patrullas sobre comportamientos incívicos que afectan a la limpieza y al ornato urbano.

Durante la jornada de control, los agentes --entre ellos mandos operativos-- inspeccionaron dos bloques de viviendas, 19 establecimientos y supervisaron distintos puntos de la vía pública, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Entre las incidencias detectadas destacaron el depósito de basura fuera del horario permitido, la ocupación no autorizada de aceras y calzadas y otros incumplimientos relacionados con el cuidado del entorno y con la Ordenanza Municipal de Convivencia. Todas las infracciones serán remitidas al Área de Urbanismo para su tramitación y para la ejecución de las actuaciones urbanísticas que correspondan.

La Ordenanza Municipal de Convivencia y Prevención de Actos Incívicos de El Ejido recoge el uso responsable de los espacios públicos, fomenta el respeto entre los ciudadanos y previene comportamientos que puedan perjudicar la convivencia, el mobiliario urbano o el entorno.

El texto establece normas básicas de conducta y un régimen sancionador para asegurar que el municipio se mantenga como un lugar seguro, ordenado, limpio y respetuoso para todos.

La vigilancia policial y la prevención "continúan siendo herramientas esenciales para evitar conductas que generen molestias y deterioro en los barrios". Por ello, el Ayuntamiento y la Policía Local han anunciado que "seguirán reforzando este tipo de actuaciones tanto en estas zonas como en otros puntos del municipio, de acuerdo con las necesidades detectadas".