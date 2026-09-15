Detenido el acusado de forzar a una mujer para que le tocara los genitales en una tienda de El Ejido (Almería)

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EL EJIDO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en El Ejido (Almería) a un varón de 27 años de edad por un delito de agresión sexual después de que supuestamente engañara y forzara a una mujer para agarrarla de la mano y llevarla contra la voluntad de la víctima hacia sus partes íntimas, obligándola así a tocarle los genitales.

Los hechos, que quedaron recogidos por una cámara de seguridad, tuvieron lugar sobre las 17,30 horas del 11 de septiembre, cuando la víctima realizaba unas compras en el interior de un local comercial situado en el Bulevar de El Ejido y el sospechoso se acercó a ella.

Según la versión de la víctima, el desconocido se aproximó a ella y comenzó a conversar con aparente normalidad para preguntarle si consideraba de buena calidad una prenda que supuestamente había comprado para su pareja.

Después de que la mujer respondiera que sí, el joven acercó la prenda para que pudiera tocarla. Fue entonces cuando habría aprovechado dicho momento para agarrarla de repente por su mano izquierda y llevarla hacia sus genitales, ante lo que la mujer quedó bloqueada por un momento antes de advirtirle que iba a llamar a la policía.

Tras cesar en su conducta, el joven abandonó el establecimiento "con aparente tranquilidad" y, según relató la perjudicada, "llegando a guiñarle un ojo", con lo que incluso se habría despedido de la víctima "de manera lasciva".

La situación derivó en una actuación de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que se personó en el establecimiento y pudo observar lo ocurrido en las grabaciones, lo que le permitió además obtener una descripción del sospechoso para una posterior búsqueda.

Los agentes dieron con el presunto autor de los hechos apenas dos horas después, sobre las 19,30 horas, cuando se encontraba en la estación de autobuses de El Ejido, donde fue arrestado.

CONDUCTA REITERADA

Durante las primeras actuaciones surgieron además indicios de que no se trataría de un comportamiento aislado. La víctima manifestó en su denuncia que, tras presenciar lo ocurrido, el propietario del establecimiento le había indicado que "no era la primera vez que sucedía algo similar con esa persona y que poco podía hacer porque el joven lo tenía amenazado".

El responsable del comercio manifestó posteriormente a los agentes que esa misma persona había protagonizado anteriormente "comportamientos similares y había llegado a proferir diversos insultos contra él, trabajadores y clientes del establecimiento".

El detenido, que en el momento de la detención se encontraba indocumentado, fue identificado en dependencias policiales, donde los investigadores constataron que también le constaban reseñas policiales por amenazas y estafa.

Las diligencias fueron asumidas por el área de Investigación de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional de El Ejido, donde la víctima fue informada igualmente de los derechos, medidas de protección y recursos asistenciales previstos legalmente para las víctimas de delitos contra la libertad sexual.

El detenido fue puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido, Plaza número 5, que decretó su puesta en libertad con una medida cautelar que le prohíbe aproximarse a menos de 500 metros de la víctima o comunicarse con ella.