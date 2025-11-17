Detenido en Almería el acusado de los tocamientos en patinete con antecedentes por agresiones similares en marzo

Vehículos de la Policía Nacional durante una actuación nocturna en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Almería a un individuo buscado por un presunto delito de agresión sexual, después de que el pasado 11 de noviembre supuestamente abordara de "manera sorpresiva" a varias mujeres en la zona centro de la ciudad y les tocara sus partes íntimas antes de huir rápidamente a bordo de un patinete.

Sobre el ahora detenido pesaba una orden de búsqueda y detención dictada por la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las víctimas prestaron declaración ante el Grupo de Investigación, cuyos agentes lograron identificar al presunto autor, un hombre que coincidía con el mismo perfil y apariencia del responsable de agresiones similares cometidas en marzo.

Por aquellos hechos, ya constaba como investigado en diligencias previas y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, cuyo titular decretó su ingreso en prisión.

La alerta policial, unida a la "creciente preocupación social" --especialmente en redes sociales--, ha motivado que la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana estableciera un dispositivo específico de localización en coordinación con la UFAM.

El despliegue resultó "exitoso". Durante el pasado sábado, agentes de Seguridad Ciudadana localizaron al sospechoso en el barrio de Pescadería, y procedieron a su detención "sin incidencias destacables".

El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Almería, que mantiene abierta la investigación para esclarecer si pudiera estar relacionado con otros hechos de naturaleza similar.