Detenido en Almería por sacar 1.140 euros con tarjetas de una cartera que luego él mismo dio a la Policía con el dinero

Cartera con dinero. - POLICÍA LOCAL DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Almería ha detenido a un varón de 59 años de edad quien reconoció ante los agentes que había sacado 1.140 euros de un cajero automático con tarjetas bancarias de una cartera que encontró en la vía pública y que él mismo se encargó de entregar a los agentes con casi todo el dinero dentro.

Según ha indicado la Jefatura en una nota, los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles cuando el sospechoso entregó por la mañana a una patrulla de la Policía Local de Almería una cartera que, según explicó, se había encontrado con "diversas tarjetas bancarias, 1.000 euros en metálico y un DNI".

Los agentes despositaron la misma en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos y avisaron a su propietaria para que se pasara a recogerla. La propietaria mostró así su extrañeza ante el dinero encontrado puesto que, según afirmó, en el momento de su pérdida no llevaba tal cantidad de dinero al tiempo que había percibido movimientos en su cuenta que "no había realizado".

Ante tal situación, los agentes requirieron en dependencias policiales esa misma tarde al varón que había encontrado la cartera para aclarar las circunstancias del hallazgo.

Durante el encuentro, el hombre confesó que había utilizado las tarjetas para sacar 1.140 euros mediante cajeros, de modo que empleó como PIN la fecha de nacimiento que aparecía en el DNI de la titular de las cuentas, lo que le funcionó.

Según su versión, fue él mismo quien introdujo 1.000 euros en la cartera sin terminar de aclarar dónde estaban los 140 euros restantes. Tras su declaración, sobre las 20,30 horas, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de estafa.