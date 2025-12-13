Un detenido almeriense y dos murcianos, tras desmantelar un laboratorio clandestino de cocaína y tusi en Almería

Material incautado en la operación. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado en Almería un laboratorio clandestino dedicado al procesado, adulteración y distribución de cocaína, así como a la elaboración de tusi, y ha detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública. Dos de los arrestos se han producido en la Región de Murcia y el tercero en Almería

Todo ello se ha desarrollado en el marco de una operación conjunta desarrollada por el Grupo III de Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería y el Grupo I de Udyco de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, según ha detallado el Cuerpo en una nota.

La explotación operativa de la denominada Operación Segundo ha consistido en dos entradas y registros simultáneos en la localidad de Sorbas (Almería), donde los investigadores localizaron una instalación perfectamente habilitado para el tratamiento de sustancias estupefacientes. En este enclave se procesaba cocaína de "gran pureza", que posteriormente era cortada con distintas sustancias químicas para multiplicar su volumen y valor en el mercado ilícito.

En la instalación clandestina también se elaboraba tusi, una droga sintética popularmente conocida como "cocaína rosa", compuesta por una mezcla de sustancias psicoactivas cuyo consumo se ha extendido en determinados entornos de ocio.

Durante los registros se han intervenido aproximadamente 30 kilogramos de estupefacientes, entre ellos seis kilogramos de cocaína de "gran pureza", un kilogramo de tusi ya preparado para su distribución y 22,5 kilogramos de sustancias de corte como codeína, lidocaína y ketamina, utilizadas tanto para adulterar la cocaína como para la elaboración del tusi. Asimismo, se han incautado 340 gramos de marihuana en cogollos y 230 gramos de hachís en tabletas.

El laboratorio clandestino contaba con una infraestructura profesional orientada a la transformación y presentación de la droga para su venta. Los agentes han intervenido una prensa hidráulica de uso profesional, dos moldes de prensado de un kilogramo y medio kilogramo con sus correspondientes sellos identificativos de "marca", una envasadora al vacío, así como numerosos útiles de mezcla, corte y pesaje de sustancias. Además, han sido intervenidos dos vehículos presuntamente utilizados para el transporte de la droga.

La coordinación entre distintas unidades policiales de Almería, entre las que se incluye el grupo nocturno conocido como "sombras", y Murcia ha resultado clave para el correcto desarrollo de las pesquisas y para la detención de dos implicados fuera de la provincia de Almería.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería y Murcia, autoridad judicial que conoce de la investigación y que decidirá sobre su libertad. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.