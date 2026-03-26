Detenido un conductor que colisionó contra un coche de Guardia Civil antes de estrellarse en Balerma (Almería)

Archivo - Coche patrulla de Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL-ARCHIVO

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón con un amplio historial delictivo ha sido detenido por presuntos delitos de delitos de atentado, desobediencia, daños y contra la seguridad vial después de que colisionara parcialmente contra un vehículo de la Guardia Civil en un supuesto intento de escapar de los agentes, de modo que terminó colisionando contra un muro en Balerma (Almería).

Fuentes policiales han indicado a Europa Press que los hechos tuvieron lugar sobre las 2,00 horas de este pasado miércoles, cuando el sospechoso fue advertido en el interior de su vehículo que se encontraba detenido en el arcén de una carretera.

Los agentes acudieron a bordo de su vehículo oficial hacia el lugar donde estaba el conductor para su identificación, momento en el que este habría emprendido la huida y habría iniciado una marcha "a gran velocidad" en dirección al coche patrulla.

En este sentido, y según dicha versión, el conductor habría obligado a los agentes a realizar "maniobras evasivas" para evitar un choque frontal, que no pudo ser repelido completamente, lo que habría derivado en un "golpe" al vehículo oficial.

Durante la posterior persecución, en la que el investigado habría circulado a "gran velocidad" sin atender la señalización ni las normas de tráfico, perdió el control del coche y acabó estrellado en la fachada de una vivienda de la calle Luciano Rubio, sin poder recuperar la movilidad del vehículo.

En su identificación, los agentes comprobaron que el conductor carecía de permiso de conducir en vigor, de forma que fue arrestado tras conseguir sacarlo del coche en el que se habría "atrincherado".

El suceso ha provocado la reacción de la asociación Jucil Almería, que ha reclamado un endurecimiento de las penas a la multirreincidencia así para quienes "no dejan de delinquir y no se adaptan a vivir en sociedad", toda vez que han reclamado nuevamente que la profesión sea declarada "de riesgo".