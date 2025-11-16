Detenido por transporte ilegal de migrantes tras interceptar una patera con 16 personas en Almería

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Almería ha detenido a un ciudadano argelino dedicado al transporte de migrantes en patera al que le constaban varias reclamaciones policiales y judiciales. Una embarcación neumática de siete metros, procedente de Argelia, fue interceptada transportando a 16 migrantes --trece varones, dos mujeres y un menor-- en condiciones que comprometían gravemente su seguridad.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, tras su traslado al puerto de Almería, los ocupantes fueron conducidos al Centro de Atención Temporal de Extranjeros para la activación del protocolo correspondiente. Agentes del Grupo Ucrif efectuaron gestiones destinadas a esclarecer quién ha dirigido la embarcación desde su partida hasta la llegada a aguas españolas.

A través de información recibida, los agentes determinaron que el ahora detenido ejerció como patrón de la embarcación durante toda la travesía, instruyendo al resto de los migrantes para que afirmaran que habían conducido de forma conjunta si eran interceptados.

Asimismo, la Policía ha detallado que los ocupantes relataron que habrían abonado alrededor de 7.500 euros cada uno para realizar el viaje clandestino desde Argelia, en una embarcación sin condiciones mínimas de seguridad y sometida a sobrecarga, lo que incrementó el riesgo sufrido durante la navegación.

Durante la identificación plena del arrestado, los agentes han comprobado que contaba con varias requisitorias policiales y judiciales en vigor, entre ellas órdenes de búsqueda, detención y medidas de ingreso en prisión emitidas por diferentes órganos judiciales. La embarcación intervenida se trata de una neumática tipo zodiac con motor de 60 CV. Finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería, en funciones de guardia.