Detenidos dos hombres sorprendidos por la Policía cuando robaban en un bar de El Ejido (Almería)

Establecimiento forzado en El Ejido (Almería). - POLICÍA NACIONAL

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 51 y 44 años, con numerosos antecedentes policiales, que fueron sorprendidos 'in fraganti' en el interior de un bar de El Ejido (Almería) al que habían accedido tras forzar la entrada para robar en las máquinas recreativas que había en su interior.

Según ha indicado la Comisaría en una nota, los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado lunes en la zona norte del municipio, cuando una llamada al 091 alertó de que dos hombres habían forzado la persiana metálica del establecimiento.

Varias patrullas se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde los agentes comprobaron que el acceso estaba forzado, con indicios de que los sospechosos estuvieran en el interior del local.

Tras asegurar el perímetro, los policías accedieron al establecimiento. En ese momento, uno de los implicados emprendió la huida a la carrera y fue interceptado en la vía pública, donde fue arrestado. El segundo de ellos fue encontrado oculto en la cocina, donde se entregó sin resistirse al verse descubierto.

El establecimiento se encontraba completamente revuelto, de modo que varias máquinas recreativas que presentaban signos evidentes de manipulación y forzamiento. Los policías localizaron una palanqueta metálica y unos guantes supuestamente empleados por los detenidos para su asalto.

Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional. Después, junto con las diligencias, fueron puestos a disposición de la Plaza 6 de la Sección Civil y de lo Penal del Tribunal de Instancia de El Ejido acusados de un delito de robo con fuerza en las cosas.