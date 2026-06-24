La Diputación de Almería licita la campaña de promoción turística de la provincia en Italia y Rumanía

Presentación de la campaña de promoción turistíca de la provincia de Almería en los mercados de Italia y Rumanía. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha iniciado este miércoles la licitación de la campaña de promoción turística de la provincia en los mercados de Italia y Rumanía. Así lo ha precisado la diputada de Turismo, María José Herrada, quien ha sostenido que esta acción forma parte del convenio de cooperación institucional que firmaron el pasado mes de mayo la propia Institución Provincial junto a los Ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar.

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, esta alianza cuenta con una inversión conjunta de medio millón de euros para "potenciar y consolidar la promoción en estos mercados". Así, la campaña tiene como principal objetivo "combatir la desestacionalización del sector y la elección de los destinos responde a una estrategia combinada entre un mercado clásico como el italiano y otro emergente como el rumano".

Por su parte, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha añadido que "seguimos dando pasos para posicionar Almería como destino turístico de referencia en Europa y lo hacemos desde la colaboración institucional, generando sinergias que benefician a toda la provincia".

Por un lado, Italia se presenta como una "oportunidad estratégica" y un "mercado consolidado" debido a la afinidad cultural, así como al "creciente interés" de los turistas transalpinos por la gastronomía, el turismo de naturaleza y los rodajes cinematográficos en la provincia. Por otro lado, Rumanía se consolida como un mercado con un "enorme potencial turístico".

En concreto, el pliego de contratación divide la estrategia en los dos mercados, combinando un "ambicioso despliegue de acciones" tanto digitales como físicas, centradas principalmente en los canales de la propia aerolínea y en medios especializados.

En el entorno 'online', se contempla el envío de boletines informativos segmentados, la inserción de 'banners' de gran formato en la web de la compañía aérea, campañas en buscadores --SEO y SEM-- y publicaciones específicas en las redes sociales más populares. Por su parte, la vertiente 'offline' reforzará el impacto visual mediante reportajes y páginas de publicidad en las revistas de a bordo de los aviones con origen en ambos países, además de un plan promocional complementario en medios de comunicación externos y revistas especializadas del sector turístico.

La principal diferencia entre ambos lotes radica en el alcance exigido para cada destino, "adaptándose a la madurez de cada mercado". De este modo, el lote destinado a Italia --mercado clásico-- busca un objetivo mínimo que supera los 1,4 millones de impactos y 25.000 ejemplares impresos, mientras que el de Rumanía --mercado emergente-- fija su meta en torno a los 820.000 impactos y 20.000 ejemplares.

Asimismo, el concurso público primará a aquellas compañías que ofrezcan mejoras sustanciales en el contrato, tales como el aumento de las frecuencias semanales de los vuelos, la emisión de un 'spot' en las pantallas de los aviones durante el aterrizaje, o la presencia visible de la marca 'Costa de Almería' en elementos del avión, en los correos de facturación electrónica y en los propios mostradores de los aeropuertos internacionales.

UNIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ALMERÍA COMO DESTINO TURÍSTICO

La institución provincial ha abundado en que la financiación de este contrato público se sustenta en la colaboración a tres bandas materializada en el convenio. De este modo, la Diputación de Almería aportará 200.000 euros, el Ayuntamiento de Almería 150.000 euros y el Consistorio de Roquetas de Mar la misma cantidad. De esta forma, la pretensión conjunta es que las primeras acciones de impacto contribuyan al objetivo compartido de la desestacionalización y el impulso al turismo fuera de la temporada estival.

Así, los objetivos generales de esta acción son atraer visitantes durante los doce meses del año para no depender en exclusiva de la campaña de verano; generar la demanda suficiente para justificar, mantener y ampliar las rutas directas en el Aeropuerto de Almería y equilibrar los flujos de visitantes para no depender únicamente de mercados maduros tradicionales como el británico.

DOS NUEVOS MERCADOS TURÍSTICOS

Por un lado, Italia se consolida como un "mercado tradicional de alto poder adquisitivo y con una profunda afinidad cultural hacia el estilo de vida mediterráneo", valorando la "autenticidad no masificada que ofrece el sur de España". Según ha señalado la institución provincial, el turista transalpino muestra una "alta motivación" por la gastronomía local, los espacios naturales únicos y el turismo cinematográfico e histórico, como el vinculado al Desierto de Tabernas, lo que se traduce en un "visitante muy rentable" que dinamiza sectores como la restauración y el alquiler de vehículos.

Por otro lado, Rumanía se posiciona como el gran mercado emergente con un "componente estratégico único" para la provincia y, de forma muy particular, para Roquetas de Mar, debido a la existencia de una de las comunidades rumanas más grandes e integradas de España. Este fuerte vínculo demográfico genera un "flujo constante" de turismo de raíces o visitas a familiares y amigos, que convive con un nuevo perfil de viajero impulsado por el "notable crecimiento económico de su país de origen"; actualmente, el ciudadano rumano viaja a la costa almeriense motivado por el ocio, el clima, el turismo familiar y las escapadas urbanas.