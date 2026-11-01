La Diputación de Almería lleva su oferta turística a la World Travel Market de Londres con 'Costa de Almería'

Imagen de la edición anterior de la World Travel Market de Londres. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería participa un año más en la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 3 al 5 de noviembre en ExCeL London. La feria es una de las grandes citas mundiales del turismo junto a Fitur, en Madrid, y la ITB, en Berlín.

Según ha informado la Institución Provincial en una nota, lo hace con 'Costa de Almería', la marca que aglutina los destinos turísticos de la provincia con la que llevará la oferta turística almeriense a los profesionales del sector, con propuestas vinculadas al litoral, la naturaleza, los municipios y la gastronomía.

La Institución Provincial estará representada en Londres por la diputada de Turismo, María José Herrada, y la diputada provincial, Lorena Nieto, quienes mantendrán una agenda de encuentros comerciales con agentes del sector. Asimismo, de la mano de los representantes municipales se realizará una presentación de los destinos almerienses.

La diputada de Turismo ha destacado la unión con diferentes entidades de la provincia: "'Costa de Almería' representará toda la oferta de la provincia de Almería en Londres: sus playas, su naturaleza, sus pueblos y su gastronomía. Esa unión es otra propuesta turística que ofrecemos a los operadores que busca algo distinto", ha añadido.

"Como reflejan los datos del aeropuerto, el destino almeriense es el preferente para un turista británico que cuando conoce Almería, repite. El sector turístico de la provincia acude a esta feria para mostrar 'Costa de Almería' en este mercado con más conexiones y una oferta diversa. El objetivo que tiene el sector es que no solo vuelva, sino que repita y recomiende", ha afirmado María José Herrada.

Para ello, 'Costa de Almería' tiene una agenda institucional, que incluye reuniones con las principales aerolíneas, con turoperadores y grupos, con plataformas digitales, así como encuentros con otras firmas del ámbito de las experiencias, la consultoría, los medios y el deporte.

Según ha indicado la Diputación, el objetivo de esta feria es revalidar las relaciones existentes y la conectividad aérea, clave para mantener el volumen de llegadas. La hoja de ruta incluye también cerrar campañas conjuntas con operadores británicos para crear productos específicos en torno turismo activo, cultura y la gastronomía almeriense, integrando la oferta de litoral con los entornos naturales protegidos.

Almería cuenta en la actualidad con varias rutas que conecta la provincia con el Reino Unido. Por eso, 'Costa de Almería' está en la World Travel Market y contará con un espacio destacado dentro del pabellón de Turismo Andaluz, un espacio de trabajo conjunto donde estarán instituciones y empresas almerienses.

El Reino Unido es el segundo mercado de la provincia, solo por detrás del nacional. De hecho, uno de cada tres pasajeros del aeropuerto almeriense tiene nacionalidad británica. Entre enero y septiembre han aterrizado en el Aeropuerto de Almería más de 120.000 pasajeros. La WTM reunió el año pasado a más de 46.000 profesionales y más de 4.000 expositores de más de 180 países, y es la principal cita del sector turístico en el Reino Unido.