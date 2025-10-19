La Diputación de Almería programa rutas y visitas adaptadas para fomentar la participación ciudadana

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería, a través del área de Igualdad y Familia, continúa desarrollando propuestas dirigidas a incentivar "la convivencia, la inclusión y la participación" de las familias almerienses, y ha incluido en el programa rutas inclusivas por el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y una visita al Observatorio Astronómico de Calar Alto.

Según ha comunicado la institución provincial en una nota, las rutas inclusivas han sido organizadas "con la intención de ofrecer experiencias adaptadas a todos los públicos" y se han desarrollado en espacios "emblemáticos" del litoral almeriense como la Playa de los Genoveses (San José) y la playa de Los Escullos, en la conocida 'Ruta de los Piratas'. En este citado entorno, las familias han disfrutado de una jornada de convivencia al aire libre con "juegos, dinámicas y actividades temáticas para los más pequeños".

Al hilo, la diputada de Igualdad y Familia, María Luisa Cruz, ha acompañado a los asistentes en la actividad en Los Escullos, donde ha valorado "la importancia de promover espacios inclusivos que fortalezcan la unión familiar y fomenten valores de respeto y convivencia".

Asimismo, Cruz ha destacado que las rutas inclusivas y las visitas al Observatorio de Calar Alto están pensadas para que "todas las familias, con independencia de su situación o capacidades, puedan disfrutar de experiencias compartidas en entornos únicos", mediante actividades "que combinan naturaleza, aprendizaje y convivencia", y que nos permiten "descubrir el valor de hacerlo todo desde la inclusión y la accesibilidad".

En este sentido, la diputada ha indicado que siguen trabajando para que cada programa "contribuya al bienestar de las familias almerienses" y para que el conjunto de todas las acciones "lleguen a todos los rincones de la provincia" y sirvan para "reforzar el tejido social, promover la igualdad de oportunidades y construir una Almería más unida, más participativa y más solidaria".

DE BAJA DIFICULTAD Y ACCESIBLES PARA TODOS

Estas rutas, que son baja dificultad, se han diseñado para ser "plenamente" accesibles para facilitar la participación "tanto de personas con movilidad reducida como de familias con niños pequeños".

Según ha notificado la Diputación de Almería, en cada convocatoria han participado alrededor de 30 personas, y la última salida tendrá lugar el próximo 25 de octubre. Junto a estas rutas, el área ha impulsado una visita al Observatorio de Calar Alto, una actividad que ofrece a las familias la oportunidad de "conocer de primera mano el trabajo científico" que se desarrolla en una de las instalaciones astronómicas "más relevantes de Europa", descubriendo los "avances en investigación, los grandes telescopios y las colaboraciones internacionales que allí se llevan a cabo".

Asimismo, se han programado dos visitas al observatorio, con grupos de hasta 50 participantes por jornada, siendo la primera el pasado 28 de septiembre y la segunda se celebrará el 26 de octubre, ambas con el cupo completo.