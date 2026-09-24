Dos heridos, uno de ellos grave, tras incendiarse la cocina de una vivienda del barrio de Araceli en Almería

Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio registrado este jueves en la cocina de una vivienda del barrio de Araceli, en Almería capital, ha dejado heridos a una mujer de 66 años y a un hombre de 68, uno de ellos con pronóstico grave, que han sido evacuados al Hospital Universitario Torrecárdenas.

El suceso se ha producido a las 12,24 horas, cuando el centro de coordinación ha recibido el aviso por un incendio en un inmueble de la calle Mosto, según ha informado el 112 Andalucía en un comunicado.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Almería, Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. Según fuentes del servicio de extinción de incendios y salvamento municipal, el fuego ha afectado a la cocina del inmueble y el resto de la vivienda ha resultado afectado por el humo.