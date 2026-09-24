El Infoca despliega medios aéreos para atajar un nuevo incendio en Cartaya (Huelva), el tercero este mes

Incendio declarado en el paraje Valle Salado de Cartaya. - INFOCA

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, ha desplegado medios aéreos y terrestres para atajar un incendio declarado este jueves en el paraje Valle Salado de Cartaya, el tercero registrado en el municipio en este mes de septiembre.

Según ha indicado el Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, el incendio se ha declarado sobre las 17,15 horas de este jueves y se han desplegado un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra.

Asimismo, por tierra, hasta la zona se han desplazado 30 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un camión autobomba.

Este nuevo incendio sería el tercero que se registra en el municipio durante este mes, ya que el pasado 15 de septiembre se declaró un fuego en la zona de Garranchal, que fue extinguido en la misma jornada.

No obstante, el pasado sábado se declaraba otro incendio forestal en el paraje San Miguel, en El Rompido, y según explicó el alcalde, Manuel Barroso, había sido "claramente provocado", ya que el origen del mismo se encontraba en una finca privada.