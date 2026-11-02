Dúo Vibra-Tó ofrece un concierto familiar con objetos cotidianos en Almerijazz

Imagen del concierto. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

A través del pensamiento divergente, Miguel Guinera y Joaquín Sánchez investigan las posibilidades sonoras que ofrecen los objetivos cotidianos y de ahí surge el Dúo Vibra-Tó, una formación musical que "sorprende tanto por los instrumentos como las composiciones que son capaces de crear con estas herramientas".

Así, tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa, Miguel y Joaquín han dado "rienda suelta a su imaginación con regaderas, latas, botellas, embudos o tubos reciclados como instrumentos musicales". Una experiencia familiar que se ha vivido en el Anfiteatro de la Rambla, dentro del 34º Festival Internacional Almerijazz. La propuesta ha permitido descubrir "cómo dos músicos pueden construir composiciones de gran belleza a partir de materiales aparentemente alejados de cualquier escenario musical".

"Incluso unas bulerías han encontrado su particular expresión a través de un recogedor y un cubo de basura, en una demostración de ingenio que ha despertado la curiosidad y las sonrisas de los asistentes". El carácter didáctico del espectáculo ha sido otro de sus atractivos, ha asegurado el Ayuntamiento.

Miguel y Joaquín han acompañado las interpretaciones con explicaciones sobre el origen y las posibilidades de los instrumentos, invitando al público a participar y a descubrir cómo cambia la percepción del sonido cuando se rompen las convenciones.

"Una cercanía que ha tenido continuidad al finalizar el concierto, cuando los niños han podido acercarse para observar de cerca, conocer y tocar estos singulares instrumentos", ha añadido.

La actuación ha contado, además, con la participación especial de Antonio Tapia, artista invitado con quien el Dúo Vibra-Tó ha interpretado el tema 'Ecología radical', una composición que ha encajado especialmente bien con el espíritu de una propuesta que encuentra en la reutilización de materiales una fuente inagotable de posibilidades creativas.

Con iniciativas como ésta, Almerijazz amplía sus escenarios y lenguajes para acercar el jazz a públicos de todas las edades. "Una invitación a escuchar de otra manera, experimentar con los sonidos y comprobar que la música no siempre necesita instrumentos convencionales, sino imaginación, talento y ganas de explorar".

Con la organización del Área de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, la edición de este año cuenta con la colaboración del Centro Fundación Unicaja Almería, así como el apoyo de Cervezas Estrella de Levante y Vera Import y de las entidades amigas Clasijazz, El Faro del Jazz y Plataforma Jazz España, de la que Almerijazz forma parte.