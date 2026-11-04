El edil del PSOE de Adra (Almería) investigado por violencia de género accede a entregar su acta a petición de su grupo

Archivo - La secretaria general del PSOE de Adra (Almería), Teresa Piqueras. - PSOE - Archivo

ADRA (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El concejal del PSOE de Adra (Almería) investigado por un presunto delito de violencia de género ha accedido de forma voluntaria a entregar su acta de edil tras ser requerido para ello por parte de su grupo, que lidera la portavoz Teresa Piqueras, una vez ha trascendido su detención.

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press han explicado que nada más conocerse los hechos, la dirección del PSOE le ha exigido al concejal que devolviera el acta a la que tuvo acceso tras presentarse como 'número 2' de la lista en las elecciones municipales de 2023.

En este sentido, las mismas fuentes han apuntado que, en este caso, "no caben otras medidas de carácter disciplinario" porque el investigado "no es militante del PSOE". Asimismo, han precisado que el edil podría ser apartado si se produjera algún cambio de postura.

"Desde el PSOE siempre vamos a actuar con absoluta contundencia y con la máxima celeridad contra hechos de este tipo, que son incompatibles con los principios y valores de los socialistas", han remarcado.

Fue el pasado lunes cuando el magistrado titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería) dejó en libertad provisional al concejal arrestado el día anterior en relación con un presunto delito de violencia de género sobre su pareja, quien denunció los hechos.

El instructor acordó la aplicación de medidas cautelares de alejamiento y de prohibición de comunicación con la presunta víctima. Además, se adoptaron también medidas de carácter civil como la atribución de la vivienda familiar y la guardia y custodia de los hijos a la madre mientras el caso se encuentra en fase de investigación.

Fuentes policiales han confirmado que el arresto tuvo lugar el pasado domingo, 1 de noviembre, después de que la perjudicada presentara una denuncia ante la Guardia Civil, lo que activó el protocolo que culminó con el arresto. La causa será llevada por el titular de la Plaza número 2 de Berja, competente en materia de violencia sobre la mujer.