Elecciones de EEUU 2026: qué sectores ganan y pierden con la victoria demócrata en las 'midterms'

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Demócrata ha obtenido una amplia victoria en las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos. Los resultados apuntan a un cambio de mayorías en ambas cámaras del Congreso y a una nueva configuración del poder legislativo durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

En el Senado, los demócratas aseguraron la mayoría tras imponerse en Estados tradicionalmente conservadores como Texas, Iowa, Kansas y Carolina del Norte. De forma paralela, en la Cámara de Representantes superaron con holgura los 218 escaños requeridos.

¿CÓMO INTERPRETAN LOS MERCADOS LA VICTORIA DE LOS DEMÓCRATAS?

Este nuevo mapa político "frena drásticamente" la agenda de la Casa Blanca para la segunda mitad del mandato presidencial. Los demócratas pasan a encabezar los comités de supervisión e investigación parlamentaria, asumiendo además la potestad en el Senado de fiscalizar la acción ejecutiva y bloquear o validar nombramientos judiciales y cargos federales, según explica XTB.

En este contexto, la plataforma contempla dos posibles escenarios: uno en el que la pérdida de control legislativo de Trump limite sus cambios de rumbo y aporte estabilidad a los mercados, y otro en el que el enfrentamiento entre el presidente y el Congreso aumente la incertidumbre política y perjudique a las bolsas. Este último escenario sería especialmente negativo en un contexto de incertidumbre también en Europa, advierte la firma.

La plataforma estima que la victoria de los demócratas podría provocar una reacción inicial de cautela en bolsa, ante el temor a una mayor supervisión o a nuevas propuestas fiscales. No obstante, los límites legislativos reducirían la capacidad de impulsar reformas profundas sin alcanzar acuerdos, según explica XTB.

XTB recuerda que las nuevas leyes federales seguirían sujetas al veto de Trump y muchos permisos corresponden a Estados y autoridades locales.

Por su parte, el miembro del Comité de Inversión de Carmignac, Kevin Thozet, explica que la segunda mitad de la presidencia en Estados Unidos, marcada por un gobierno dividido, "no es necesariamente una mala noticia" para los mercados de renta variable, puesto que, históricamente, "las Bolsas han registrado un comportamiento relativamente favorable en este tipo de situaciones".

"La perspectiva de acuerdos presupuestarios bipartidistas debería proporcionar un impulso fiscal positivo, con posibles negociaciones entre el aumento del gasto militar, por un lado, y las medidas destinadas a evitar una crisis social, por otro, en un momento en el que millones de estadounidenses están perdiendo progresivamente su cobertura sanitaria", apunta.

LOS SECTORES MÁS AFECTADOS

La banca, el petróleo, el gas, las plataformas tecnológicas, los centros de datos y los activos digitales podrían ser los sectores más afectados según XTB. No obstante, la firma sostiene que variables como los beneficios de las compañías, la regulación, el empleo, los salarios, la competencia y los márgenes pueden pesar más que el resultado político.

Banca: Se podrían frenar nuevas iniciativas legislativas destinadas a reducir la regulación del sector financiero. Esto limitaría las expectativas de una mayor flexibilización normativa para los bancos, aunque las agencias del Gobierno de Trump seguirían teniendo margen para modificar determinadas reglas dentro de sus competencias.

Se podrían frenar nuevas iniciativas legislativas destinadas a reducir la regulación del sector financiero. Esto limitaría las expectativas de una mayor flexibilización normativa para los bancos, aunque las agencias del Gobierno de Trump seguirían teniendo margen para modificar determinadas reglas dentro de sus competencias. Petróleo y gas : Las compañías podrían encontrar más obstáculos políticos para nuevas medidas de apoyo a infraestructuras, permisos o fiscalidad.

: Las compañías podrían encontrar más obstáculos políticos para nuevas medidas de apoyo a infraestructuras, permisos o fiscalidad. Grandes plataformas tecnológicas: Alphabet, Meta y Amazon podrían afrontar más investigaciones y presión política sobre sus posiciones de mercado y sus modelos de negocio.

Alphabet, Meta y Amazon podrían afrontar más investigaciones y presión política sobre sus posiciones de mercado y sus modelos de negocio. Centros de datos: La victoria demócrata podría impulsar medidas sobre competencia, uso de datos y expansión de los centros de datos, por su consumo de electricidad y agua y su impacto en las facturas de los hogares. Estas medidas podrían elevar los costes y retrasar proyectos de Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta, así como afectar a Nvidia y otros proveedores, cuyos pedidos dependen de esas inversiones, según XTB.

En el corto plazo, el impacto será reducido, porque la mayoría de proyectos ya están en construcción y difícilmente se frenarían. No obstante, los proyectos con fechas de inicio a partir de 2028 podrían ver un "importante freno". Esto perjudica a los proveedores de componentes como Nvidia, Micron, AMD o SK Hynix, entre otros, porque la demanda se frenaría.

Activos digitales y Bitcoin: Coinbase y otras plataformas podrían perder parte de la prima asociada a la expectativa de una legislación especialmente favorable. El impacto dependería de las normas concretas y de los acuerdos que puedan alcanzarse entre ambos partidos, según explica la firma.

LOS SECTORES GANADORES TRAS LA VICTORIA DE LOS DEMÓCRATAS

Para XTB, los resultados favorecerían previsiblemente a los sectores relacionados con la salud, renovables, vehículo eléctrico y consumo.

Seguros sanitarios vinculados a programas públicos:

Una mayoría demócrata tendría más capacidad para defender Medicaid, el programa sanitario para personas con bajos ingresos, y negociar las ayudas a las pólizas de la Ley de Asistencia Asequible o ACA.

Según explica XTB, en Medicaid, los Estados contratan a aseguradoras privadas para organizar la asistencia de las personas cubiertas y les pagan una cantidad periódica por afiliado.

El segundo canal son las ayudas que permiten a los hogares contratar seguros en los mercados de la Ley de Asistencia Asequible, conocida como ACA. Mantener o ampliar esas ayudas hace más asequibles las pólizas y puede favorecer la contratación y las renovaciones.

Una mayoría demócrata tendría más capacidad para defender estos programas durante las negociaciones presupuestarias. El beneficio potencial para las aseguradoras sería una mayor estabilidad de clientes e ingresos.

Energía limpia:

En el sector de fabricación solar, la victoria demócrata podría favorecer la continuidad de los incentivos a producir componentes en Estados Unidos, lo que ayudaría a mejorar la rentabilidad de las fábricas, justificar inversiones y ampliar capacidad. Asimismo, las ayudas al desarrollo de instalaciones solares podrían impulsar la demanda de paneles.

Consumo esencial y distribución de bajo precio:

La defensa de las ayudas alimentarias y de la renta de los hogares con menos recursos podría sostener el gasto en alimentación y productos básicos. Los grandes distribuidores y las cadenas de descuento serían candidatos a captar ese consumo.

No obstante, la plataforma explica que este sector está menos expuesto a la victoria electoral que la salud o la fabricación solar.

¿CÓMO HAN AFECTADO LAS 'MIDTERMS' A LAS BOLSAS DE EEUU?

El S&P 500 terminó en positivo seis meses después de cada una de las 13 elecciones de mitad de mandato celebradas entre 1974 y 2022, según los datos recopilados por la plataforma de inversión XTB.

En concreto, la rentabilidad media fue del 12,4%. A tres meses, el avance medio alcanzó el 5,7%, con subidas en 11 de esas 13 ocasiones.

La plataforma explica que la resolución de la incertidumbre electoral puede favorecer a la bolsa, al permitir que los inversores vuelvan a centrarse en los beneficios empresariales, la inflación y los tipos de interés.

En la misma línea, desde 1957, el S&P 500 ha terminado diciembre por encima de su mínimo de cierre de octubre en aproximadamente el 93% de los ejercicios, con una recuperación media del 7,4% desde ese punto, según los datos de XTB.