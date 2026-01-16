El Ejército de Tierra recibe 40 vehículos de combate 8x8 'Dragón' en la base de la Legión en Viator (Almería)

Un militar del Ejército de Tierra junto a uno de los vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 'Dragón' presentados en la Base 'Álvarez de Sotomayor', en Viator (Almería). - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

El Ejército de Tierra ha recibido este viernes en la Base 'Álvarez de Sotomayor', en Viator (Almería), 40 vehículos de combate sobre ruedas (VCR) 8x8 'Dragón', un hito que supone "un día importante" para las Fuerzas Armadas y un paso "trascendental" en el proceso de modernización del material militar.

La entrega se enmarca en el programa 'Dragón', impulsado para reforzar las capacidades del Ejército de Tierra y sustituir material obsoleto, con un vehículo que cumple los requisitos del Estado Mayor y está adaptado para operar "en los escenarios más exigentes", según ha destacado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

En este sentido, la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha asistido al acto de presentación, ha expresado su "especial satisfacción" por la entrega de los nuevos vehículos y por poder visitar de nuevo la base almeriense, una brigada que ha definido como "un ejemplo para España".

Robles ha destacado que la llegada de los 8x8 'Dragón' representa la culminación de "muchos meses, de mucho tiempo, de esfuerzo y de trabajo", y valorado al Ejército de Tierra como "un ejército moderno, preparado, dispuesto a estar en cualquiera de las misiones, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento".

La ministra ha subrayado asimismo el papel internacional de las Fuerzas Armadas españolas y ha afirmado que España es "un socio serio, fiable y responsable" en el marco de la OTAN y de la Unión Europea (UE). En este sentido, ha valorado la "interoperabilidad" que supone el programa, al considerar que refuerza el compromiso del Ejército de Tierra con las misiones internacionales.

Robles ha dedicado también un reconocimiento expreso a la industria de defensa española, a la que ha definido como "excepcional", y ha destacado que la imagen de la entrega de los vehículos es "muy importante para España, para Europa y para el mundo".

La titular de Defensa ha asegurado que las empresas participantes "han cumplido" y ha reafirmado el compromiso del Ministerio con la inversión en defensa, al señalar que España "tiene capacidades y cumple". De esta forma, ha señalado que "apostamos por la autonomía estratégica de Europa" y ha trasladado un mensaje a la Alianza Atlántica, al señalar que "sabe que cuenta con España".

Hasta el momento el Ejército ha recibido 41 vehículos, de los que 40 han estado presentes en el acto, mientras que otro ya se ha utilizado en la Academia Logística para formar al personal especialista, según ha explicado el teniente general jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército.

El resto de unidades se ha sometido al proceso de evaluación operativa, con pruebas que también han llegado al campo de maniobras de San Gregorio, y con unos informes iniciales que han resultado "realmente satisfactorios".

El 8x8 'Dragón' se ha convertido, según el Ministerio, en un "ejemplo de autonomía estratégica" y está llamado a suponer "una revolución" para el Ejército de Tierra una vez complete el proceso de evaluación operativa sobre el terreno previo a su plena entrada en funcionamiento.

El Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general de Ejército Amador Enseñat, ha afirmado que el 'Dragón' "no representa la llegada de un nuevo sistema de armas", sino "la consolidación de una transformación" hacia un "ejercito, moderno, integrado, equilibrado y sostenible".

Enseñat ha señalado que el vehículo actúa "como una pieza clave" dentro de las brigadas por su "movilidad, protección, capacidad de fuego, conciencia situacional e interoperabilidad con nuestros aliados".

También ha vinculado el programa con el "plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa", que, según ha indicado, "fortalece capacidades, refuerza la autonomía estratégica nacional y garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos con nuestros aliados en el seno de la OTAN".

La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, ha subrayado que el 8x8 'Dragón' está "directamente vinculado" al proceso de transformación del Ejército de Tierra que representa el proyecto Fuerza 2035.

Valcarce ha destacado que el programa cuenta con "una inversión por parte del Gobierno de España de más de 2.612 millones de euros" y ha afirmado que la fabricación del 8x8 "genera importantes retornos", "atrae inversión" y "crea empleo, empleo altamente cualificado".

Desde la Dirección General de Armamento y Material (DGAM) se ha recordado, en este contexto, que el programa nació para reemplazar material obsoleto, "principalmente los BMR, Lince y RG31", así como para constituir "la columna vertebral de las brigadas del 2035", y que, dentro de este marco, la primera fase se ha contratado con 348 vehículos, de un total de 998 contemplados en los requisitos.

La DGAM ha señalado además que el contrato se ha ampliado en 420 millones más, y ha indicado que la última modificación ha permitido completar 108 vehículos que se contrataron inicialmente en una configuración parcial.

CARACTERÍSTICAS DEL 8X8 'DRAGÓN'

El vehículo entregado al Ejército de Tierra es un VCR VCC 8x8 'Dragón' con un peso de 30 toneladas, unas dimensiones de ocho metros de largo, tres de ancho y 2,34 de alto, y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Cuenta con una potencia de 724 caballos y una autonomía de 550 kilómetros.

Según la DGAM, el vehículo incorpora un "elevado nivel de protección" y un alto grado de movilidad, con pendientes de hasta 60 grados y lateralmente 30 grados, además de la capacidad de franquear obstáculos de hasta un metro. También dispone de una "arquitectura modular y abierta" que permite su evolución y modernización, y un sistema de misión que integra los elementos del vehículo.

En cuanto al armamento, está equipado con un cañón de 30 milímetros Mk44 y con misiles Spike LR, con una cadencia de entre cuatro y seis disparos por minuto y un alcance eficaz de entre 200 y 4.000 metros. Su empleo táctico abarca misiones de combate, transporte de tropas, observación y capacidad contra carro.

FORMACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO

La entrada en servicio de los nuevos vehículos ha ido acompañada de un programa de formación específico para conductores, jefes de vehículo, tiradores e instructores, así como para el personal encargado de su mantenimiento. Para ello, se han suministrado simuladores y un entrenador de torre de armamento.

Además, el despliegue del 8x8 'Dragón' ha requerido una ampliación del apoyo logístico inicial, que ha incluido el refuerzo de las instalaciones de la Base 'Álvarez de Sotomayor' y la adquisición del material necesario para desplegar un escalón móvil de mantenimiento.

El Mando de Apoyo Logístico ha precisado que el sistema de apoyo se ha estructurado en distintos escalones y que ya se ha formado personal, con nuevas tecnologías, la asistencia técnica virtual, la enseñanza virtual y un sistema de logística predictiva. También se trabaja en dos acuerdos marco, uno para la oficina de apoyo técnico al ciclo de vida y otro para el mantenimiento durante los próximos cuatro años.