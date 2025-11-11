El Ejido (Almería) contabiliza más de 280 sanciones y 85 accidentes de tráfico con patinetes eléctricos y VMP implicados

La Policía Local de El Ejido (Almería) inicia una campaña de control del uso de patinetes eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de El Ejido (Almería) va a poner en marcha una nueva campaña de control de uso de patinetes eléctricos para garantizar la seguridad de los usuarios ya que, en lo que va de año, se ha interpuesto a 281 multas y se han contabilizado hasta 85 accidentes con vehículos de movilidad personal (VPM) implicados.

Precisamente este lunes tuvo lugar en el municipio la colisión entre un turismo y un patinete que tuvo lugar en la rotonda de Ejido Oeste, frente a una gasolinera y junto a Camino de Adra, a las 8,10 horas, lo que obligó a evacuar al Hospital de Poniente a un hombre de 33 años herido, según han confirmado a Europa Press fuentes del 112 Andalucía.

El objetivo de la nueva campaña es "garantizar la seguridad de los usuarios de VMP y proteger a los peatones y al resto de conductores que comparten las vías públicas", ya que "el uso de estos vehículos implica las mismas responsabilidades que cualquier otro medio de transporte"

La campaña se centra en verificar que los conductores de este tipo de vehículos respetan las normas establecidas en la Ordenanza Municipal de Circulación, adaptada en 2022 por el Ayuntamiento de El Ejido, que fue "pionero" en la provincia de Almería en incorporar un capítulo específico dedicado a los VMP.

En los últimos años, según han observado las autoridades ejidenses, el patinete eléctrico "se ha consolidado como una alternativa de movilidad urbana cómoda, económica y sostenible, especialmente entre los jóvenes".

Sin embargo, el uso creciente de estos vehículos también "ha traído consigo un aumento de conductas incívicas y comportamientos imprudentes, como circular por las aceras, no respetar la velocidad máxima o utilizar el móvil mientras se conduce".

Según datos de la Policía Local, en lo que va de 2025 se han interpuesto un total de 281 denuncias relacionadas con infracciones cometidas por usuarios de patinetes eléctricos. Las sanciones impuestas oscilan entre los 70 y los 500 euros, en función de si la infracción se considera leve, grave o muy grave.

Durante la campaña, los agentes están reforzando la vigilancia en zonas con mayor tránsito de peatones, conductores de VMP, así como en las principales avenidas del municipio. Entre los aspectos que se están controlando destacan la edad mínima de 14 años para conducir un patinete eléctrico, que no se rebasa la velocidad máxima permitida de 25 kilómetros por hora y que se circula por vías autorizadas.

En este sentido, han recordado que está prohibido circular por aceras, zonas peatonales o en dirección contraria; utilizar auriculares o teléfonos móviles durante la conducción; transportar pasajeros dado que los VMP son de uso individual; circular bajo los efectos del alcohol o las drogas; y amarrar o estacionar los patinetes en elementos del mobiliario urbano.

Además, la Policía Local recuerda la importancia de utilizar casco y de contar con elementos luminosos y reflectantes que garanticen la visibilidad tanto de día como de noche.