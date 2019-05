El Ejido (Almería) ve "decepcionante" la reunión con Costas, que no da solución "definitiva" a Balerma

Publicado 29/05/2019 19:03:41 CET

EL EJIDO (ALMERÍA), 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde en funciones de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha calificado de "muy decepcionante" la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, al entender que el Gobierno no da una "solución definitiva y estructural" a la erosión de la costa de Balerma para la recuperación del litoral.

En un nota, el edil ha incidido en los datos emitidos en el último informe del Cedex, en el que se reconoce" explícitamente" que "se considera que es posible que la construcción de los espigones de la playa de Balanegra en 2015 generase un problema de erosión".

El regidor ha remarcado que "hay falta de voluntad política por parte de la Dirección General de Costas para salvar la playa de Balerma", ya que "desde el Ministerio se insiste en que los únicos trabajos que se van a acometer serán los de retranquear el Paseo, por lo que se perderían unos metros, y verter 13.000 metros cúbicos de arena".

La aportación de arena a la playa es una medida "a todas luces insuficiente" para Góngora, ya que la cantidad que se debe aportar para proteger la zona de Las Cuevecillas y el frente litoral de Balerma "debe ser entre 50.000 y 60.000 metros cúbicos como se ha hecho años anteriores".

"Nos hemos topado con una pared en el Ministerio", ha valorado el primer edil en funciones, quien ha achaca a "problemas presupuestarios" la "imposibilidad" de aprobar más asignación de arena o acometer una solución estructural. "Sin ese importe de sedimento, el verano en Balerma se complica ya que no se va a poder garantizar la estabilidad de la playa ni la seguridad de las fincas y explotaciones agrícolas", ha valorado.

LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO "NO SE AJUSTA A LA REALIDAD"

Para el regidor, la información transmitida por el Ministerio, en la que apunta que "los espigones construidos en 2015 en la playa de Balanegra no afectan a Balerma debido a la escasa longitud de los diques y a que las celdas que delimitan se encuentran rellenas de arena" por lo que "no interrumpen el transporte litoral", "no se ajusta a la realidad", según ha opinado.

Hace unas semanas el Ayuntamiento envió a Costas un informe con la solicitud para la declaración de 'Obra de emergencia' la defensa de la playa en esta zona pidiendo que se ejecutara de forma urgente una mayor aportación de arena, la protección de Las Cuevecillas así como la reparación y restitución del Paseo Marítimo, "actuaciones que se han vuelto a poner sobre la mesa en esta reunión y de las que Costas ha hecho caso omiso".

El representante municipal "ha vuelto a insistir en que la solución real pasa porque se ejecuten acciones que sean sostenibles, estructurales y definitivas". "Balerma es un importante punto de referencia turística en El Ejido que recibe miles de visitantes durante el verano, por lo que este hecho afectaría de forma notable a la economía de la localidad, en cuanto a los alquileres de apartamentos en el periodo estival o al sector comercial y hostelero", ha valorado.

El Ayuntamiento ha adelantado que el PP defenderá a través de una iniciativa parlamentaria en el Congreso que se actúe en la zona de manera "inminente".