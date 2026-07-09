Elevada a fase de emergencia 1 el incendio de Los Gallardos (Almería), que evacúa a vecinos de Bédar

Incendio forestal en el término municipal de Los Gallardos (Almería). - EMA INFOCA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, como director del plan de Emergencia por incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), ha elevado a las 20,07 horas de este jueves a fase de emergencia, situación operativa 1, el plan por la evolución del incendio que se ha declarado este jueves en un paraje del municipio de Los Gallardos (Almería).

Además, en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, Sanz ha detallado que el Ayuntamiento ha efectuado el alejamiento preventivo de vecinos de Bédar.

En este sentido, ha solicitado que la ciudadanía cierre puertas y ventanas, proteja del humo a niños, mayores y personas enfermas y evite la zona.

En contexto, actúan en el mismo cerca de medio centenar de bomberos por tierra así como medios aéreos. Del mismo modo, se han desplazado hasta la zona dos camiones autobomba así como un total de 48 bomberos forestales, que trabajan en estos momentos para estabilizar el fuego y acotarlo antes de comenzar las tareas de control y extinción final.