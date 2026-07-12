Se elevan a diez las desapariciones en el incendio de Los Gallardos (Almería) tras dos nuevas denuncias

Terrenos calcinador por el incendio forestal en Los Gallardos (Almería) - Javi Carrión

ALMERÍA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de desapariciones denunciadas en el incendio de Los Gallardos (Almería), se ha elevado en la noche de este domingo en dos, después de que se haya interpuesto una nueva denuncia, por lo que el número final asciende a un total de 10.

En este sentido, se estima contar en corto plazo con más denuncias, si bien aún no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas, según ha concretado en una nota el Centro de Investigación y Desarrollo (C.I.D).

La colaboración de las autoridades consulares de Bélgica, el Reino Unido y Francia está permitiendo la obtención de los perfiles genéticos, por lo que en un "corto periodo" de tiempo se podría tener la identificación de las víctimas, estima el CID.

Esto se debe a que el único método de identificación primario que está pudiendo ser utilizado para la identificación de las víctimas del incendio de Los Gallardos es el genético.

Por ello, prosigue el centro, la Guardia Civil está trabajando con las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido y Francia para poder obtener el perfil de los familiares residentes en distintos países de la Unión Europea.

Cabe remarcar que en la tarde de este sábado el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil informaba que había obtenido el perfil genético de los doce fallecidos hasta ese momento. No obstante, incide el centro, es necesaria la identificación de las víctimas con los perfiles genéticos de los familiares de las víctimas.

En contexto, en la noche de este domingo se conocía un último fallecimiento en el accidente, el de una mujer británica de 93 años, lo que elevaba a 13 el número de víctimas.