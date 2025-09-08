Se elevan a nueve los cadáveres de migrantes naufragados frente a la costa de Almería la semana pasada

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El noveno cuerpo sin vida de un inmigrante que viajaba a bordo de una de las pateras que alcanzaban el pasado miércoles las costas de Carboneras y Níjar, en la provincia de Almería, ha aparecido durante la jornada de este lunes después de que fuera expulsado por el mar.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que el cadáver ha sido hallado por las autoridades en la zona del Torreón de Cabo de Gata, cerca del octavo cuerpo hallado el jueves pasado poco antes de 14,00 horas en la playa de la Almadraba de Monteleva, en el término municipal de Almería.

La novena víctima de la tragedia migratoria viajaba a bordo de la patera rescatada con 37 personas --entre ellas dos mujeres y tres menores-- que fue localizada en la zona de Las Salinas de Cabo de Gata, de la que también procede uno de los siete fallecidos que se encontraron inicialmente el miércoles, 3 de septiembre.

Los servicios de emergencias junto con Guardia Civil mantuvieron activo hasta el jueves de la pasada semana un dispositivo de búsqueda ante la posible aparición de nuevos cadáveres, si bien se cerró al no hallar más cuerpos en ese momento.

Precisamente desde el pasado 4 de septiembre los equipos de respuesta inmediata ante emergencias de Cruz Roja han atendido a 172 inmigrantes que han alcanzado o trataban de alcanzar el litoral almeriense a bordo de una patera, con un total de 14 intervenciones.

Fueron los servicios de Protección Civil en Carboneras los que el pasado miércoles llegaron a recuperar hasta seis cuerpos en aguas del municipio tras los avisos recibidos por parte del 112 a primera hora de la mañana.

Los seis fallecidos hallados en aguas de Carboneras irían a bordo de una embarcación 'go fast' en las que viajaban otras 26 personas, que consiguieron llegar por sus medios a la playa de Los Muertos.

Esta intervención se realizó sobre las 0,30 horas por parte de la Guardia Civil, si bien los avisos sobre la presencia de cadáveres en el mar comenzaron a recibirse a partir de las 8,00 horas.

Así, fueron dos los cadáveres extraídos del mar en la playa de Las Marinicas mientras que el resto fueron apareciendo progresivamente hasta las 13,30 horas en las playas de El Corral y en Los Muertos. Todos ellos fueron trasladados al Instituto de Medicinal Legal (IML) para someterse a una autopsia y confirmar, en su caso, la muerte por ahogamiento.