Los enclaves turísticos de El Toyo, en Almería, tendrán puntos de conexión wifi tras invertir casi 100.000 euros

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en junta de gobierno local la contratación del suministro, instalación, configuración y soporte de una solución de conectividad wifi y mejora de infraestructuras TIC en la zona de El Toyo, con un presupuesto base de licitación de 98.150 euros.

El proyecto contempla la instalación de puntos de conexión wifi en las proximidades de recursos turísticos estratégicos como el Campo de Golf, el Palacio de Congresos, el Palacio de Deportes y la Plaza del Mar, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Además, se mejorarán las infraestructuras de telecomunicaciones del Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC), lo que permitirá acoger eventos híbridos con mayor capacidad técnica.

Esta actuación se enmarca en el 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Almería: Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo', financiado al 100% por la Unión Europea a través de los fondos NextGeneration EU.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que "esta inversión contribuye a estructurar la oferta turística, desestacionalizar la demanda, fijar población al territorio y generar actividad de alto valor añadido a través del turismo activo".

El contrato tendrá una duración de cuatro meses y responde a la necesidad de dotar al destino de herramientas digitales que mejoren la atención al visitante y refuercen la competitividad de Almería como destino turístico de referencia.

La actuación sigue a la inversión de casi 200.000 euros que a lo largo de los dos últimos ejercicios se ha realizado en esta misma línea, con proyectos ya ejecutados como el suministro de una primera boya marina o el desarrollo de un gemelo digital para la práctica del buceo.

También se ha apostado por el suministro e instalación de sensores de aparcamientos dedicados a plazas para personas con movilidad reducida, de cámaras para el control e información de aforos en las proximidades de Las Salinas de Cabo de Gata y por la ejecución, este año, de la instalación de tótems cuenta-bicicletas, sensores de aparcamiento y de un nuevo sistema de control de accesos, en su caso también para el Palacio de Congresos.

El Plan de Sostenibilidad Turística está dotado con tres millones de euros, forma parte del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística de Andalucía 2022, y tiene como objetivo posicionar Almería como un destino inteligente, activo y sostenible.