Endesa reforzará más de 12 kilómetros de red eléctrica en Níjar (Almería) tras los cortes causados por las borrascas

ALMERÍA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía eléctrica Endesa ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Níjar (Almería) para abordar la situación energética en algunas pedanías del municipio tras el paso del tren de borrascas y ha anunciado el inicio en marzo de la consolidación de una línea aérea de media tensión entre Llano del Nazareno y Loma de los Callejones.

La actuación supondrá el refuerzo de la infraestructura mediante la dotación de un nuevo circuito, que se ejecutará en varias fases y permitirá la adecuación de más de 12 kilómetros de red desde la subestación Pipaces hasta el núcleo de Níjar.

Fuentes de Endesa han indicado a Europa Press que el encuentro ha constituido una "primera toma de contacto" para exponer el estado del suministro en la zona y conocer las necesidades de las distintas pedanías, en un contexto marcado por las quejas vecinales tras semanas de microcortes y apagones prolongados.

En las primeras semanas de febrero, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de los Pueblos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, con representación de hasta seis localidades, protagonizó caceroladas por los cortes de luz y telefonía.

Las rachas de viento, que alcanzaron en algunos momentos los 130 kilómetros por hora, provocaron daños en líneas aéreas y afectaron al suministro en varios municipios.

Desde el pasado 27 de enero, cuando la compañía activó su Plan Operativo de Emergencia, todo el personal disponible de la compañía y de las empresas contratistas ha estado sobre el terreno para "solventar en el menor tiempo posible" las incidencias derivadas de estos episodios meteorológicos.

En el caso concreto del Cabo de Gata, una de las zonas más afectadas y que presenta especiales dificultades de acceso por su condición de parque natural, la compañía ha indicado que llegó a instalar cinco grupos electrógenos para "garantizar el suministro" mientras los equipos accedían a los puntos con mayores complicaciones.

En el encuentro también se ha acordado mantener una "coordinación continua" con el Ayuntamiento y se ha detallado el plan de digitalización de las infraestructuras eléctricas, en marcha desde el pasado año, que permite actuar de forma remota para reducir los tiempos de resolución de incidencias y que se mantendrá a lo largo de 2026.