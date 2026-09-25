Enrique Ruiz liderará la lista de IU en Almería para las próximas elecciones municipales

Enrique Ruiz, a la derecha de la imagen, encabezará la candidatura de IU en las elecciones municipales de Almería junto con Nicolás Martín, Paula Ridao y Teresa Fernández - IU

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asamblea local de IU Almería ha elegido por unanimidad al abogado y excoordinador local de la formación Enrique Ruiz como cabeza de lista para las elecciones municipales de la capital en 2027.

La formación se considera "preparada" para afrontar el próximo proceso electoral con el que aspira a "romper la mayoría absoluta del PP en la capital", según ha trasladado en una nota tras el encuentro celebrado en la tarde de este jueves en su sede del Paseo Marítimo de Almería.

"Hoy damos el primer paso hacia la confección de una lista amplia y unitaria de la izquierda almeriense. Desde ya nos ponemos a trabajar para integrar en una única candidatura a las organizaciones y personas de nuestra ciudad que están dispuestas a trabajar para disputarle el gobierno municipal al PP y construir una ciudad más habitable para todas y todos", ha trasladado el candidato.

Desde IU han valorado su apuesta por Ruiz, un militante con un amplio recorrido y gran conocedor de la política local gracias a su trayectoria como coordinador local de IU. Se trata, según han añadido, de un perfil "asentado, solvente y que genera confianza entre la ciudadanía".

A cabeza de lista lo acompañarán en los primeros puestos de la candidatura la graduada en Derecho y vinculada al mundo sindical, Paula Riado, el historiador de formación y responsable de organización del PCE en Almería, Nicolás Martín, y la trabajadora del SAS y participante activa de la lucha por la defensa de la sanidad pública, Teresa Fernández.

Con esta asamblea, IU da "el pistoletazo de salida a una carrera de fondo que culminará en la cita electoral de mayo del próximo año".