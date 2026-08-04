Entidades sociales convocan este jueves una concentración en Almería ante la "crisis fronteriza" de Ceuta

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta. - Iván Zambrano / Europa Press

ALMERÍA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Almería Acoge-Federación Sur Acoge, Cáritas Almería y Almería Unida Contra la Pobreza han convocado una concentración este jueves, 6 de agosto, a las 20,30 horas en la plaza de San Sebastián para exigir ante la situación de Ceuta una "actuación inmediata" que garantice la protección de los derechos humanos, la acogida digna y la convivencia en los territorios.

Según han indicado las entidades en un comunicado, lo ocurrido en Ceuta "no responde a un fenómeno migratorio, sino a una crisis fronteriza de hondo calado político, que debe ser abordada desde la diplomacia y la cooperación institucional entre España, Marruecos y la Unión Europea".

Las organizaciones han reclamado a todas las administraciones implicadas, también a las europeas, "una respuesta humanitaria, firme en la defensa de los derechos humanos y sensible con la realidad de la población ceutí".

Asimismo, han puesto el foco en las cerca de 100 personas que, según cifras oficiales, han perdido la vida en este contexto, en los heridos y en quienes han quedado en una situación de extrema vulnerabilidad.

En este sentido, criticado que estas personas se han convertido en "moneda de cambio" y han sido "instrumentalizadas sin el más mínimo respeto por su sufrimiento ni por el de sus familias". "No es un problema migratorio: es, una vez más, un problema de desigualdad, de desprotección y de uso político de vidas humanas", han manifestado.

Las entidades también han advertido de la "delicada situación" de los menores que han cruzado la frontera, quienes "no pueden quedar desamparados ni ser tratados como un mero número en una estadística".