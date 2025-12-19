El Euromillones deja este viernes más de 26.000 euros en Turre (Almería)

Archivo - Una administración de lotería. (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este viernes, 19 de diciembre, ha dejado un premio de 26.401,80 euros en la localidad de Turre (Almería), según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante ha sido validado en el Despacho Receptor no 05.845 de TURRE (Almería), situado en Paseo de la Rambla, 43 L-1.

Cabe enmarcar que en el sorteo de Euromillones de la presente jornada no existen boletos acertantes de Primera Categoría.