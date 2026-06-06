Evacuado en helicóptero un hombre tras caerle encima un tractor en una finca de Cuevas del Almanzora (Almería)

Archivo - Córdoba.- UGT y CCOO lamentan la muerte de tractorista en Fuente Tójar y piden extremar seguridad en vehículos agrícolas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras resultar herido en la mañana de este sábado, 6 de junio, tras caerle encima un tractor en una finca ubicada en el término municipial almeriense de Cuevas del Almanzora, según informa el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, el 112 ha detallado que el suceso ha ocurrido en una finca situada en el Paraje de Los Sifones, sobre las 9:15 horas; según el ciudadano que ha llamado al 112, el herido estaba trabajando cuando un tractor se le ha caído encima. La sala coordinadora ha activado, de inmediato, a la Guardia Civil, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a Protección Civil, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

La Guardia Civil han confirmado al 112 que el varón, de 34 años, estaba trabajando con un tractor y al ir a arreglar una avería el vehículo se le ha caído encima. Las mismas fuentes han indicado que ha sido evacuado en helicóptero al Hospital de Torrecárdenas de la capital almeriense.