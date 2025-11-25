El exalcalde de Fines (Almería) niega "de forma rotunda" las acusaciones y afirma que demostrará su "inocencia"

El ya exalcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Almería. - EUROPA PRESS - MARIAN LEÓN

FINES (ALMERÍA), 25 (EUROPA PRESS)

El exalcalde de Fines (Almería) Rodrigo Sánchez ha presentado formalmente su dimisión como primer edil del municipio tras su detención como investigado en el marco del caso 'Mascarillas', cuyos indicios incriminatorios de que se sirvió de su posición como regidor del PP para obtener 'mordidas' mediante contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a él y a su hijo ha rechazado "de forma rotunda", por lo que ha asegurado que defenderá su "honor" y demostrará su "inocencia".

"Por respeto al procedimiento y a quienes trabajan en él, no entraré en detalles. Confío en la justicia y en que la verdad saldrá a la luz", ha asegurado Sánchez en una carta abierta a la ciudadanía difundida a través de las redes sociales del Consistorio, en la que confiesa vivir "uno de los momentos más difíciles" de su vida "personal y pública.

El que fuera alcalde de Fines durante más de 22 años ha destacado que siempre ha entendido "la política como servicio a los demás, nunca como un beneficio personal". "Cada decisión y cada proyecto han tenido un único objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos y colocar a Fines como referencia de nuestra comarca", ha insistido.

En este sentido, ha rechazado que la dimisión suponga reconocimiento alguno de los hechos que se le imputan. "Esta decisión no implica reconocer culpa alguna: soy inocente de aquello de lo que se me acusa", ha atajado en lo que, según ha recalcado, supone un "acto de responsabilidad y de amor a mi pueblo". "No permitiré que ninguna duda sobre mi situación se utilice para desmerecer el trabajo que, juntos, hemos realizado durante todos estos años", ha añadido.

Sánchez ha subrayado que presenta su dimisión para centrarse en su defensa "y para que esta situación no dañe la imagen del Ayuntamiento ni la de Fines". "Es una decisión responsable que adopto, en contra de la voluntad de infinidad de amigos, vecinos y familiares, para proteger la institución y facilitar que la gestión municipal continúe con normalidad", ha explicado.

El exregidor ha agradecido "a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento por su profesionalidad, esfuerzo y compromiso con este municipio" y también a "todos los concejales y concejalas de toda mi etapa como alcalde, tanto del gobierno, por la capacidad de trabajo y el cariño con el que han tratado siempre a su municipio, logrando hacer de Fines lo que hoy tenemos, como a los concejales de la oposición".

El exprimer edil ha mostrado su agradecimiento "a todos los vecinos y vecinas de Fines" que le han mostrado su apoyo durante estos años y, "muy especialmente, en estos días". "Vuestras palabras me dan fuerzas para defender mi honor y demostrar mi inocencia", ha asegurado.

El PP suspendió de militancia a Sánchez justo después de que se confirmara su arresto junto con el de su hijo así como el del expresidente de la Diputación Javier Aureliano García y el exvicepresidente segundo Fernando Giménez, además del de un funcionario de la institución provincial.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería que investiga presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública atribuye al alcalde y a su hijo un supuesto cobro de comisiones a través de la mercantil OYC Servicios Urbanos, controlada por terceras personas interpuestas por ellos mismos desde el 1 de septiembre de 2017.

El instructor recopila los numerosos indicios existentes de que OYC Servicios Urbanos realizara --al igual que la empresa Pulconal, también investigada-- una "actividad ficticia y simulada" ya que su verdadero propósito sería el desarrollo de "una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos", para lo que se aprovechaba el cargo como alcalde de Sánchez Simón.

En este punto, el juez considera que la adjudicación del contrato de material sanitario por más de dos millones de euros que destapó la trama de presuntas 'mordidas' "no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos" generado con anterioridad.

En su auto, por el que ordenó el registro de la viviendas de ambos sospechosos así como de hasta cinco sedes empresariales del menor de los Rodrigo, el juez Eduardo Martínez Gamero apunta que la sociedad mercantil bajo investigación habría resultado adjudicataria de 17 contratos públicos licitados por la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Fines "de forma fraudulenta" por importes de 1.126.573,97 euros.