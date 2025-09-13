Una experiencia inmersiva ofrece un viaje sensorial para redescubrir la Casa del Poeta José Ángel Valente en Almería

Un momento de la actividad desarrollada en la Casa del Poeta dentro del ciclo 'Verano en Verso'. - CONTRAPORTADA

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Verano en Verso', el programa de dinamización creado por Contraportada y Asiento Vip para el Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, ha ofrecido una experiencia inmersiva donde los versos de José Ángel Valente han guíado un viaje sensorial para redescubrir la Casa del Poeta.

En una nota, los organizadores han señalado que esta es la quinta actividad del ciclo, que está desarrollando acciones como la fusión del freestyle con los versos, los dibujos de Super Valente surgidos de la imaginación de los más pequeños o la creación de un cuentacuentos exclusivo sobre el poeta.

En la actividad desarrollada este pasado viernes en la Casa del Poeta, el público se adentró en las distintas estancias "con la mente bien abierta y, en muchas ocasiones, los ojos cerrados, para interiorizar las bellas palabras del escritor", dirigidos por la actriz Mar Galera.

Una experiencia inmersiva que ha permitido conocer en su esplendor este espacio museístico, entender la esencia del mundo de Valente y disfrutar de su poesía declamada por Mar Galera.

La actriz realizó una lectura dramatizada de algunos de sus poemas en las diferentes estancias, comenzando en la sala de lectura y actividades, el comedor, las escaleras de madera, el baño o la joya que es el escritorio del poeta, estancias donde están expuestos algunos de sus poemas y en las que se exhiben recuerdos del poeta.

El acto estuvo presentado por Maribel García Sánchez, coordinadora de Programas del Área de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, y Emilia Álvarez, cofundadora de Contraportada y CEO de Asiento Vip.

'Verano en Verso' concluirá este viaje estival durante los meses de agosto y septiembre el próximo jueves 18 de septiembre a las 19,30 horas con un cuentacuentos y taller infantil sobre Valente, creado y narrado por Paila Mandarina.

Primero se leerá el cuento ideado por esta narradora a través del cual se da a conocer la vida de Valente y su relación con las palabras, y luego se hará en la sala de actividades una serie de dinámicas con las que los más pequeños disfrutarán y, a la vez, se acercarán a la belleza de la poesía.

La inscripción para cubrir las últimas plazas se debe realizar en el email asientovip@gmail.com y como las demás actividad, se espera que las invitaciones se agoten rápido.