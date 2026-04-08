La exposición 'Almeránea' reúne desde este miércoles en el CIP 27 fotografías sobre la transformación urbana de Almería

El concejal Joaquín Pérez de la Blanca y la presidenta del Colectivo Fotográfico Desencuadre, Marina Rodríguez, durante la inauguración de la exposición fotográfica 'Almeránea' en el CIP de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) de Almería acoge desde este miércoles y hasta el próximo 8 de mayo, en la Sala Jayrán, la exposición fotográfica 'Almeránea', una muestra del Colectivo Fotográfico Desencuadre que invita a reflexionar sobre la evolución urbanística y social de la ciudad en los últimos años.

La inauguración ha contado con la presencia del concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, quien, acompañado por la presidenta del colectivo, Marina Rodríguez, ha recorrido las 27 obras que conforman esta primera serie expositiva.

A través de distintas miradas y enfoques, las imágenes muestran los cambios experimentados por Almería en su arquitectura, sus barrios y sus espacios públicos, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

Durante el acto, Pérez de la Blanca ha destacado que 'Almeránea' es una exposición de fotografía urbana contemporánea que "pone en valor la transformación que está viviendo Almería, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de contemplar obras de gran calidad artística". En este sentido, ha subrayado que "la muestra permite apreciar cómo la ciudad evoluciona sin perder su identidad".

Por su parte, Rodríguez ha agradecido "al Ayuntamiento, concretamente a su área de Turismo, por permitirnos una vez más exponer aquí nuestras obras". Además, ha relatado que "la exposición muestra la convivencia de los tiempos pasados a los tiempos modernos como la remodelación del Paseo, de la Plaza Vieja o del Puerto-Ciudad".

También ha explicado que "esta es la primera serie de la exposición, la cual hemos tenido que dividir en dos partes por la gran cantidad de obras". Según ha avanzado, la segunda serie "estará disponible el próximo mes de junio, prácticamente durante sus cuatro semanas, para que sea visitada por almerienses y turistas".

La muestra reúne diferentes miradas fotográficas sobre la realidad urbana contemporánea almeriense, en una ciudad que avanza "en rápido crecimiento hacia una modernidad ineludible, alejándose de esos clichés culturales que tanto han marcado anteriormente su paisaje".

En ese sentido, se destaca que Almería "sabe hacer convivir" la Alcazaba y el Puerto, los barrios novísimos y centros comerciales de aspecto galáctico, con "ese referente tan fotografiado de la Chanca e incluso el Cabo de Gata".

La exposición puede contemplarse de martes a domingo, de 10,30 a 13,30 horas, en horario de mañana. También abre de martes a sábado, en horario de tarde, de 17,00 a 20,00 horas.