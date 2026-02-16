Las familias de los fallecidos en el accidente aéreo de Níjar (Almería) dicen que "seguían las pautas de la escuela"

Archivo - Avioneta siniestrada con dos varones fallecidos en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La madre del instructor de vuelo que en octubre de 2023 viajaba con un alumno a bordo de la avioneta que colisionó contra el Cerro del Fraile, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), ha manifestado que ambos ocupantes del aparato "seguían las pautas de la escuela" para afrontar un vuelo visual nocturno que "nunca antes se había hecho".

Así lo ha trasladado en declaraciones a Europa Press tras el reciente informe final emitido por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), en el que se recoge que el accidente "fue causado por una falta de adherencia a los procedimientos de la escuela" que "motivó una navegación incorrecta" si bien también apunta factores "contribuyentes" derivados de la supervisión y planificación diseñada por la escuela.

La madre del instructor cordobés de 24 años, que falleció a causa del accidente al igual que su alumno de 28 años, ha apuntado así que ambos habrían actuado conforme a las instrucciones dadas desde la academia, de la que el organismo destaca su "escasa supervisión de las operaciones de instrucción, particularmente de los vuelos de formación en VFRN --vuelo visual nocturno--".

La progenitora, que sostiene junto con la otra madre una causa judicial al respecto, ha asegurado que la pareja actuó "correctamente" en cuanto a que "siguieron las directrices que les marcaba la escuela" de vuelo en la ruta adoptada para seguir la línea de costa. "Queda reflejado en sus conversaciones que seguían el protocolo de la escuela", ha remarcado.

En este sentido, resalta las conclusiones del informe elaborado por Enaire a los pocos días de producirse el siniestro, entre las que se indica que "la poca visibilidad de la zona del siniestro en horario nocturno podría haber sido un factor causal del accidente, ya que se trata de una zona despoblada donde no hay referencias visuales durante la noche".

El vuelo debía salir del punto S (Cabo de Gata) y adentrarse mar adentro para continuar la ruta hasta Valencia en un "vuelo nocturno muy largo, que nunca antes se había hecho". Así, al llegar a cierto punto en San José, la avioneta Diamond DA20-C1, de "instrucción básica" y sin instrumentos avanzados, carecía de referencias dado que "la oscuridad era absoluta".

La investigación del Ciaiac incide en esa navegación que tomó el aparato cuando se dirigía desde el Aeropuerto de Almería al de Valencia, hizo que la aeronave pasara "de volar sobre el mar a hacerlo sobre tierra" a una altitud "inferior a la elevación del terreno", en concreto, a unos 1.300 pies.

El informe constata en cuanto a la operación y gestión de la escuela algunos "incumplimientos" en la selección de altitudes en las planificaciones de vuelos visuales nocturnos realizadas por los alumnos, toda vez que la supervisión de los instructores "no detectó los errores cometidos por los alumnos en las planificaciones".

En cuanto a la ejecución de estos vuelos visuales nocturnos, en la mayoría "no se siguió la planificación operacional" y la navegación "se realizó apoyándose en referencias visuales sobre el terreno, siguiendo en muchos casos el trazado de autovías" sin que se mantuvieran una velocidad regular, mientras que los ascensos y descensos "no se ejecutaban en los puntos planificados".

"Las anotaciones de los instructores sobre las misiones realizadas por los alumnos suelen ser reducidas y parcas en detalles", según se desprende de la investigación realizada sobre la escuela, cuyo personal directivo "no tenía conocimiento de los defectos en la ejecución de los vuelos detectados en la investigación".