Fani García Meseguer invita a sus lectores a conocerse a sí mismos a través de su libro 'Liberando las palabras'

ALMERÍA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo Grupo Editorial ha publicado el libro 'Liberando las palabras' en el que la autora, Fani García Meseguer, invita a sus lectores a conocerse a sí mismos.

"Desde que nacemos estamos continuamente creando historias en nuestra mente, algunas de ellas pasan al papel cuando llega el momento oportuno y otras nunca verán la luz", indica.

En un comunicado, señala que, en su caso, sus letras "han podido volar lejos gracias a su libro" en el que se dirige a "todo el que lleve un tiempo dejando a medias todos los libros que comienza a leer", puesto que en el caso de este, "deberán llegar hasta el final para descubrir lo más apasionante de la obra".

Según señala el sello de autoedición, el lector va a encontrar "su vida y tendrá que decidir si debe callar o liberar sus palabras".

"Es una historia en la que nada es lo que parece y que pretende que nos preguntemos si debemos callar o liberar nuestras palabras.¿Quién posee la verdad si todos pensamos diferente? ¿Es realmente Inés una chica extremadamente introvertida? In-es. ¿Eres capaz de resolver tus problemas utilizando el humor o prefieres seguir sufriendo?", traslada.

Fani García Meseguer (Los Alcázares, Murcia. 29 de febrero de 1980) es la autora de 'Liberando las palabras. En primera persona cuenta: Madrugué para nacer un día peculiar que disfrutaré cada cuatro años el resto de mi vida. Comencé ayudando a mi vecinita a aprender a leer mientras ella escondía el hámster en la mochila o traía al gato en el carricoche de las muñecas.

Desde entonces, no he parado de intentar que los adolescentes encuentren el gusto por la escritura y la lectura, aunque por el camino he trabajado de mil cosas diferentes al mismo tiempo. Ahora escribo para poder cumplir un sueño y porque tengo tiempo. He vivido intensamente porque así soy yo y así me viene la vida.

Disfruto de los momentos sencillos, que son grandes aventuras, y me ilusiono con facilidad por pequeñas cosas. Siempre consciente de que nada es lo que parece e intentando superar las situaciones complicadas con amor y humor.