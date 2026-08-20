La Feria de Almería arranca este viernes con el pregón y el encendido extraordinario de su nueva portada

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a la concejal de Urbanismo, Eloísa Cabrera, supervisan la instalación de la nueva portada del real de la Feria de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Feria y Fiestas de Almería en honor a su patrona la Virgen del Mar va a dar comienzo este viernes con la lectura del pregón y el encendido extraordinario de la nueva portada monumental inspirada en la Casa de las Mariposas que se ha instalado en la entrada del real situado en la Vega de Acá.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acudido al recinto ferial para comprobar cómo ha quedado la nueva portada de 22,5 metros de altura y 150.800 puntos LED que iluminará la feria hasta el próximo 29 de agosto una vez concluya el pregón a cargo del promotor cultural Diego Ferrón previsto a partir de las 21,00 horas.

Acompañada de la concejal de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, la primera edil ha supervisado también el montaje de las atracciones así como de las 21 casetas juveniles y tradicionales que darán vida al recinto tanto al mediodía como durante la noche.

"Estoy segura de que vamos a vivir una gran feria, que va a ser más inclusiva y segura que nunca gracias a las novedades que hemos ido incorporando, como el acceso gratuito a las atracciones para acompañantes mayores de 18 años de personas con discapacidad y que tengan acceso preferente", ha puesto como ejemplo.

Previamente a la inauguración oficial de la Feria, el cantante David Bisbal será el encargado de ofrecer este viernes a las 19,30 horas el pregón de la Santísima Virgen del Mar en su santuario cuando se cumplen 75 años de su coronación canónica y 525 años de su aparición. Los actos religiosos incluyen la ofrenda floral del 29 de agosto y la procesión a la ermita, el día 30.

El recinto ferial contará este año con siete casetas tradicionales --incluida la municipal--, 14 casetas juveniles, 23 atracciones para adultos, 11 atracciones de espectáculos, 29 atracciones infantiles, 26 puestos de restauración, 32 de habilidad, 34 de repostería, un puesto tradicional, 19 de venta ambulante, cuatro churrerías y varios de vinos.

De forma paralela, Cabrera se ha reunido con los feriantes a través de su asociación para perfilar los trabajos previos y el montaje de las atracciones como diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento del recinto. La concejal ha reconocido su colaboración en la implantación de medidas para hacer más accesible la feria a personas con discapacidad.

Otro de los asuntos abordados durante la reunión ha sido la puesta en marcha del nuevo sistema inteligente de control acústico para compatibilizar la actividad festiva con el bienestar y el descanso de los vecinos.

El sistema permitirá monitorizar en tiempo real los niveles de ruido mediante limitadores-controladores de sonido y sonómetros registradores conectados telemáticamente a una plataforma inteligente. De esta forma, los servicios municipales podrán realizar un seguimiento permanente del comportamiento acústico del recinto.

FERIA DEL MEDIODÍA

De forma paralela, el centro de la ciudad se prepara para acoger desde el sábado la Feria del Mediodía con un total de siete ambigús distribuidos en cinco espacios, como son Plaza Virgen del Mar, Plaza Flores, Plaza Tomatito, Plaza Pablo Cazard y Mirador de la Rambla.

La Puerta de Purchena contará además con una miniportada y será el escenario de la inauguración oficial de la Feria del Mediodía, para la que el Ayuntamiento favorecerá la apertura de terrazas, veladores y otros locales con música para alargar el evento.

El centro de la ciudad también se engalanará principalmente con cerca de 60.000 farolillos blancos y rojos que inundarán todo el tramo comprendido entre la Puerta de Purchena y la calle General Tamayo así como el entorno del Mercado Central, toda vez que el remodelado Paseo de Almería contará con dos enormes photocall con iluminación nocturna.

Entre sus actividades, la feria volverá a contar este año con la recreación histórica de Los Coloraos, en la que participarán medio centenar de personas el próximo domingo, así como el tradicional homenaje a los Mártires de la Libertad, que se celebrará el día 24 en la Plaza Vieja, a los pies del 'Pingurucho', con la decana de la Facultad de Derecho de la UAL, Fátima Pérez, como oradora.

La ciudad también albergará otras actividades tradicionales como la 34 edición de Alfaralmería, con 29 alfareros participantes en la Rambla de Almería, o la tradicional Batalla de Flores que repartirá 30.000 claveles y 750 participantes entre grupos de folclore y pasacalles.

La feria de Almería, que ya ha repartido 35.000 abanicos con la imagen del cartel 'Dulces recuerdos' seleccionada este año por votación popular, contará con un total de 150 actividades entre las que se incluyen eventos tradicionales como las dianas y desfiles de gigantes y cabezudos, exhibiciones de baile y folclore, muestras etnográficas y concursos gastronómicos.

LA MÚSICA COMO PROTAGONISTA

Además, contempla actividades infantiles, homenajes a mayores y mujeres, concursos, exposiciones, exhibiciones y numerosas propuestas repartidas por toda la ciudad con la música en un lugar protagonista ante una nueva edición de Cooltural Fest, que reúne a más de 60 artistas.

Por su escenario, en el Recinto de Conciertos del Ferial, pasarán nombres tan destacados como Lori Meyers, Ana Torroja, David Bisbal, Hombres G, Rigoberta Bandini, La Pegatina, León Benavente, La Plazuela, La M.O.D.A., Rusowsky, Sidecars, Sexy Zebras o la artista almeriense Vera GR, entre otros.

El recinto de conciertos del ferial será también escenario del espectáculo de música electrónica y flamenco que ofrecerá el Dúo Mëstiza (28 de agosto) y del concierto, gratuito hasta completar aforo, de Álvaro de Luna (29 de agosto).

A esta oferta se sumarán los conciertos programados en la Caseta Municipal, las actuaciones repartidas por el centro y casco histórico, la programación de la Banda Municipal de Música, el concierto especial de Feria protagonizado por la OCAL, un amplio y variado programa que consolida la cultura y la música como uno de los principales ejes de la Feria.

Durante la semana de Feria se desarrollará una intensa programación con competiciones y exhibiciones de numerosas disciplinas deportivas, entre ellas la Travesía a Nado Ciudad de Almería o la velada de boxeo, entre las más tradicionales.

La feria mantendrá igualmente una destacada programación taurina con la celebración de tres festejos, en los que tomarán parte algunas de las principales figuras del escalafón, como Morante de la Puebla, Alejandro Talavante, Roca Rey, Juan Ortega, Pablo Aguado, José María Manzanares, Daniel Luque, Sebastián Castella y Diego Ventura. La corrida de toros del sábado, 29 de agosto, tendrá además este año un carácter extraordinario y conmemorativo del 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Mar.

La programación taurina se completará con uno de los actos ya tradicionales de la Feria de Almería, la entrega del Capote de Paseo al triunfador de la Feria Taurina de 2025 (Pablo Aguado), un reconocimiento plenamente consolidado dentro del calendario festivo de la ciudad.

El dispositivo de seguridad movilizará cerca de 300 efectivos entre Policía Local, Bomberos y Protección Civil, reforzados con la unidad canina, el GRIP, vigilancia aérea mediante drones y un Puesto de Mando Avanzado ampliado para mejorar la coordinación de todos los servicios de emergencia.