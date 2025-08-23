La Feria del Mediodía de Almería abre sus puertas con siete ambigús, tres de ellos en el Mirador de la Rambla

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la inauguración de la Feria del Mediodía. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada por el Equipo de Gobierno Municipal, ha inaugurado este sábado la Feria del Mediodía en el Mirador de la Rambla. Este año la Feria del Mediodía se reparte en siete ambigús, tres de ellos en el nuevo emplazamiento del Mirador de la Rambla, uno en la Plaza Flores, y los demás en la Plaza Tomatito, Plaza Virgen del Mar y Plaza Pablo Cazard.

Los asistentes pueden disfrutar de las tradicionales migas almerienses, además de especialidades como lomo y morcilla, entre otros sabores representativos de la gastronomía local, según ha informado el Ayuntamiento.

La primera edil ha declarado que "este sábado se inaugura la Feria del Mediodía con mucha ilusión, ya que cuenta con siete ambigús, a los que se suman las terrazas de los bares y restaurantes del centro de la ciudad, que ofrecerán la mejor cocina y gastronomía almeriense, siempre con profesionalidad".

"Esta tradición genera dinamismo, un ambiente festivo y un importante impulso económico para la hostelería". Por ello, la alcalde ha animado tanto a los almerienses como a los turistas a que "disfruten de la Feria del Mediodía".

A continuación, la alcaldesa ha realizado un recorrido por la feria, que incluye La Marimorena en la Plaza Virgen del Mar, Nuevo Torreluz en la Plaza Flores, Ambigú Cena and Soledad en la Plaza Tomatito y Kuver Producciones en la Plaza Pablo Cazard.

La Feria del Mediodía estará dinamizada con la Charanga Ashal, concurso de trajes de flamenca y talleres de aprendizaje de bailes tradicionales. Precisamente el Grupo de Folclore Municipal Virgen del Mar ha puesto el broche a la inauguración de la Feria del Mediodía.