Fernández-Pacheco asume "con toda la ilusión" encabezar la lista del PP de cara al 17M y agradece a Moreno su confianza

El presidente del PP de Almería y consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, liderará la lista del PP en las elecciones autonómicas del 17 de mayo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y consejero andaluz de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que asume "con toda la ilusión del mundo" la "responsabilidad" de encabezar la lista de los 'populares' de Almería al Parlamento andaluz en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

En apunte en la red social 'X' recogido por Europa Press, el candidato ha mostrado su agradecimiento al presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, por la "confianza" depositada en él para liderar la lista por la circunscripción almeriense, en la que se deciden 12 parlamentarios.

"¡Seguiremos trabajando para que Almería siga en el centro de las políticas de la Junta!", ha manifestado Fernández-Pacheco quien se situará en el 'número 1' de la papeleta en sustitución de la actual eurodiputada Carmen Crespo, quien encabezó la lista en los comicios andaluces de 2022.

Fernández-Pacheco accedió al Gobierno andaluz al ser elegido por Moreno en septiembre de 2022 para dirigir la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, toda vez que también asumió la portavocía. Ello le supuso abandonar la Alcaldía de Almería, que por entonces ocupaba, que quedó en manos de la actual primer edil María del Mar Vázquez.

La misma alcaldesa de la capital almeriense ha celebrado en sus redes la elección de Fernández-Pacheco para abanderar la lista. "No solo es un acierto más de Juanma Moreno, es la mejor garantía de trabajo, cercanía y compromiso para el futuro de nuestra tierra", ha dicho Vázquez, para quien con el candidato los ciudadanos "salimos ganando".

PRIMER ACTO CON TELLADO

Los 'populares' avanzan así en esta precampaña en la que Fernández-Pacheco hará su primera intervención como candidato este jueves en Huércal de Almería a través de un acto público en el que va a participar el secretario general del PP, Miguel Tellado.

El evento político, previsto a partir de las 18,30 horas y que tendrá como anfitrión al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, se celebrará en el Teatro Municipal del Paseo del Generalife bajo el lema 'Andalucía, estabilidad y futuro' elegido por el PP para encaminarse a la cita electoral.