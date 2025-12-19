Fernández Pacheco destaca en Almería el "papel fundamental" de los jóvenes en el PP: "Es el futuro del partido"

Las Nuevas Generaciones del PP de Almería celebran su tradicional cena de Navidad. - PP

ALMERÍA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Nuevas Generaciones del PP de Almería han celebrado su tradicional cena de Navidad. Según ha enmarcado el partido en una nota, al encuentro ha asistido el presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha destacado el "papel fundamental de los jóvenes dentro del proyecto popular".

"NNGG es el presente y el futuro de nuestro partido. Vuestra implicación, vuestra energía y vuestras ideas son esenciales para seguir construyendo una provincia con más oportunidades. El Partido Popular de Almería cuenta con vosotros", ha afirmado.

Al encuentro, que ha servido para "compartir experiencias y hacer balance del trabajo realizado durante el año", han asistido además el secretario general, Francisco Bellido, el portavoz, Carlos Sánchez, la alcaldesa de la capital, María del Mar Vázquez, y el presidente de NNGG de Almería, Diego Martínez.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha puesto en valor el compromiso de la juventud con la política y con la provincia. "Es una satisfacción ver a tantos jóvenes comprometidos con Almería y con el servicio público. Sois un ejemplo de participación y de ganas de mejorar nuestra sociedad, y desde las instituciones vamos a seguir apoyando vuestro talento y vuestras iniciativas", ha señalado.

Por último, el presidente de NNGG de Almería, Diego Martínez, ha agradecido la alta participación y el respaldo de los dirigentes del partido.