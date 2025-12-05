Fernández-Pacheco destaca la "gestión eficaz y soluciones reales" de los alcaldes del PP en Los Vélez (Almería)

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en el encuentro con alcaldes y portavoces del PP de la comarca de Los Vélez. - PP ALMERÍA

El presidente del Partido Popular (PP) de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha mantenido este viernes un encuentro en Vélez Rubio con alcaldes y portavoces del PP de la comarca de Los Vélez, en el que les ha trasladado el apoyo de la nueva dirección provincial y les ha felicitado por la labor que vienen desarrollando en sus municipios, que se traduce en "cercanía, gestión eficaz y soluciones reales para los vecinos".

Fernández-Pacheco, que ha presidido el encuentro junto al secretario general, Francisco Bellido, y el primer edil de la localidad, Miguel Martínez-Carlón, ha afirmado que los alcaldes y los concejales del PP son "piezas fundamentales en el proyecto del PP en la provincia".

"Vosotros sois el alma del partido, un partido que tiene en su ADN el municipalismo y que vela por defender los intereses de todos los almerienses para que tengan los mismos servicios independientemente del lugar donde hayan elegido vivir", ha destacado.

El presidente del PP ha valorado el "impulso" que se ha producido en la comarca gracias al trabajo de los alcaldes, así como al apoyo recibido de instituciones como la Junta o la Diputación Provincial de Almería. Un respaldo que ha permitido "mejorar infraestructuras con inversiones orientadas no solo a incrementar la calidad de vida de los vecinos, sino también a atraer a nuevas familias, combatir la despoblación y mejorar las infraestructuras".

Asimismo, ha remarcado que "la unidad, la cercanía al ciudadano y la defensa de los intereses de cada municipio son las señas de identidad del PP, especialmente en las zonas rurales como los municipios que integran la comarca de Los Vélez, donde es más importante que nunca estar al lado de la gente, escuchar sus necesidades y ofrecer respuestas eficaces".

Fernández-Pacheco ha reiterado que el modelo político del PP de Almería "seguirá basado en la moderación, el diálogo y la colaboración, como abandera Moreno en Andalucía". Un "liderazgo" que, según ha valorado, "ha permitido que Almería pase de ser vagón de cola a situarse en el centro de las políticas del Gobierno Andaluz".

Por su parte, el presidente de Diputación y vicesecretario del PP de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto en valor el "impulso" que están dando a la comarca las inversiones de la Junta de Andalucía y de la institución provincial: "La comarca y sus alcaldes tienen a las dos instituciones aliadas y que van a seguir trabajando para mejorar las infraestructuras, los servicios y la calidad de vida de todos sus vecinos".

En este sentido, ha abordado la "Revolución del Plan de Actuación Integrada de Los Vélez que va a permitir la llegada a la comarca de proyectos que van a transformar los cuatro municipios con actuaciones valoradas en siete millones de euros".

Este encuentro se enmarca en la ronda de reuniones comarcales que PP está llevando a cabo en toda la provincia, con el objetivo de reforzar la coordinación interna, analizar la situación de cada territorio y seguir impulsando un proyecto político "cercano, sólido y centrado en mejorar la calidad de vida de los almerienses".