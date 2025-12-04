Fernández-Pacheco inicia una ronda de reuniones con alcaldes almerienses para recoger demandas e "igualar oportunidades"

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, durante la reunión. - PP ALMERÍA

CANJÁYAR (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado que llevará a cabo en las próximas semanas una serie de reuniones con alcaldes y portavoces de todas las comarcas de la provincia con el fin de escuchar sus demandas y reivindicaciones para impulsar los 103 municipios, apostando por "proyectos que igualen oportunidades para todos los almerienses, vivan donde vivan".

Canjáyar ha sido la primera parada de estos encuentros en los que Fernández-Pacheco y el secretario general, Francisco Bellido, acompañados por la alcaldesa de la localidad, Antonia Urrutia, se han puesto a disposición de los 20 alcaldes y portavoces que el PP tiene en la Alpujarra, comarca que aglutina municipios pequeños con los que la nueva dirección provincial "se va a volcar para evitar, entre otros problemas, la despoblación que tanto daño está provocando en estas pequeñas localidades".

La hoja de ruta marcada por Fernández-Pacheco se centra en "la unidad, la cercanía y la escucha activa" con alcaldes y concejales, "claves" para el PP a nivel provincial. Para ello, el presidente del PP almeriense ha indicado que "pretende reforzar la comunicación directa con los representantes municipales del PP, compartir experiencias, conocer los proyectos en marcha y estudiar nuevas iniciativas para seguir creando oportunidades, mejorando infraestructuras y garantizando servicios públicos de calidad".

"Ellos son la esencia de este partido, servidores públicos que trabajan sin descanso para conseguir que sus pueblos avancen. Personas que se dejan la piel para mejorar la calidad de vida de sus vecinos y que conocen mejor que nadie la realidad y las demandas más necesarias para que sus municipios crezcan", ha indicado.

Durante las reuniones, según ha avanzado Fernández-Pacheco, "se analizará la situación de cada comarca y los retos a los que se enfrentan los municipios en materia de financiación, infraestructuras, empleo, agricultura, agua, sanidad, educación y servicios sociales, así como las principales preocupaciones que los vecinos trasladan en su día a día".

En esta línea, ha subrayado que "al trabajo diario de alcaldes y portavoces se suma el impulso que la provincia está recibiendo de las instituciones gobernadas por el PP, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Almería". Ambas, ha dicho, "son aliadas del municipalismo y velan por los intereses de municipios como los de esta comarca almeriense que, tras años de abandono con los gobiernos socialistas en la Junta, ahora avanzan gracias al compromiso cumplido de Juanma Moreno con Almería", ha apostillado.