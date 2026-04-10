Fernández-Pacheco presenta la candidatura del PP de Almería para el 17M y apuesta por una campaña "en positivo"

Foto de la candidatura del PP de Almería para el próximo 17 de mayo. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha presentado este jueves la candidatura almeriense con la que la formación concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. La lista, integrada por ocho hombres y ocho mujeres, representa, según ha destacado, "la ilusión, el compromiso y la responsabilidad que necesita Almería", al tiempo que ha apostado por una campaña "en positivo".

El dirigente popular ha expresado su satisfacción por encabezar un equipo que, a su juicio, "combina experiencia y juventud" y cuenta con representación de todas las comarcas de la provincia. En este sentido, ha afirmado sentirse "muy ilusionado" por liderar "este magnífico grupo de personas", convencido de que "contará con la confianza mayoritaria de los almerienses cuando llegue el momento de ir a las urnas".

Asimismo, Fernández-Pacheco ha subrayado que se trata de "la mejor candidatura, no solo para el PP, sino para Almería", destacando que "refleja la realidad social de la provincia y que está preparada para trabajar desde el Parlamento andaluz en la defensa de sus intereses".

"Es la candidatura que mejor representa a Almería y la que más va a trabajar para que esta tierra tenga la voz que merece en Andalucía en la próxima legislatura", ha afirmado Fernández-Pacheco, quien ha apostado por una campaña de carácter "constructivo, alejada de la confrontación".

"Vamos a hacer una campaña en positivo, lejos de la polarización y la crispación. Nos centraremos en lo importante: recorrer todos los municipios, escuchar a los almerienses y explicar la gestión desarrollada en estos años por el Gobierno de Juanma Moreno", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que el programa electoral se elaborará a partir del diálogo con la ciudadanía, incorporando sus necesidades y prioridades. "Queremos un programa que responda a los anhelos y proyectos reales de nuestra tierra", ha añadido.

Por último, Fernández-Pacheco ha asegurado que todos los integrantes de la candidatura están "a disposición de Almería y de los almerienses", y ha afirmado que afrontan este reto "con ilusión, compromiso y la firme voluntad de dar lo mejor de nosotros mismos por la provincia".