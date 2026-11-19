Fernando Trueba lleva a FICAL “Bajañí”. - FICAL

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) ha presentado 'Bajañí', el nuevo documental del cineasta Fernando Trueba, una propuesta que invita a descubrir la música desde una perspectiva íntima y universal a través de la guitarra del artista almeriense Niño Josele.

Según ha informado la organización en una nota, la película, de 112 minutos de duración, propone un recorrido por tres territorios musicales: el flamenco, el jazz y la música brasileña, que encuentran en las seis cuerdas un lenguaje común.

En el acto han participado Enrique Iznaola, director de FICAL; Damián París, productor de la película; Dolores Heredia, madre de Niño Josele; Zoraima Heredia, hermana del guitarrista; y los artistas almerienses, el cantautor Cristo Heredia y la bailaora Ana Alonso, también presentes en el documental.

Aunque Trueba y Niño Josele no han podido asistir por compromisos profesionales, el equipo y los allegados del músico han acompañado esta presentación especial dentro de la sección Pantalla Estrenos Cine.

Niño Josele, una guitarra que conecta tres universos musicales El título del largometraje procede del caló, lengua en la que 'bajañí' significa guitarra española, un instrumento que se convierte en el auténtico protagonista de este viaje cinematográfico.

A partir de su sonido y de la sensibilidad interpretativa de Niño Josele, Trueba construye un relato sobre la capacidad de la música para establecer conexiones más allá de los estilos y las fronteras. El documental parte de las raíces flamencas del guitarrista almeriense para adentrarse en el universo del jazz y las sonoridades brasileñas.

A lo largo de este recorrido, Niño Josele comparte experiencias musicales con figuras internacionales como Caetano Veloso, Ron Carter, Rubén Blades, Kenny Barron y Marisa Monte, en una propuesta que reúne distintas generaciones y tradiciones artísticas.

Durante la presentación, Damián París, uno de los productores, definió la película como "pura música" y explicó que se trata de una producción en la que "el cine se ha puesto al servicio de la música". También destacó el cuidado del sonido, grabado con tecnología Dolby Atmos, para trasladar a la pantalla la riqueza de los encuentros musicales.

La huella de Niño Josele en su tierra La presentación permitió también poner en valor la trayectoria humana y artística del guitarrista, así como su estrecha vinculación con Almería. Su hermana Zoraima expresó el orgullo de la familia al ver su recorrido en la gran pantalla y recordó que alcanzar ese reconocimiento había sido el sueño de Niño Josele desde pequeño.

Su madre, Dolores, compartió esa emoción y señaló que su padre también se habría sentido muy orgulloso de verlo llegar tan lejos. El cantaor Cristo Heredia, que compartió cinco años de gira con el guitarrista, destacó su compromiso con sus raíces y su entorno, especialmente con Pescadería y La Chanca.

"Es una persona orgullosísima de su tierra", señaló, subrayando que, pese a su proyección internacional, siempre ha mantenido cerca a los suyos y ha demostrado una gran humildad.

Por su parte, la bailaora Ana Alonso, que también forma parte de la película, agradeció que Niño Josele hubiera contado con ella para el proyecto y destacó tanto su dimensión artística como personal. Lo definió como "una persona excepcional, aparte de un artista único y brillante".

Una producción que reúne a grandes figuras de la música internacional Con dirección y guion de Fernando Trueba, 'Bajañí' cuenta con la producción de Womack Studios y un equipo técnico integrado por Raúl Azuara, Juan Fernández, Fernando Young y Lula Cerri en la dirección de fotografía, Marta Velasco en el montaje y José Heredia y José El Gato en el sonido.

La música, firmada por el propio Niño Josele, constituye el eje de una producción que reúne a intérpretes de distintas procedencias y lenguajes. La presencia de artistas almerienses en la película refuerza, además, el vínculo del guitarrista con su lugar de origen y su voluntad de mantener presentes sus raíces en una trayectoria que lo ha llevado a compartir escenario con grandes figuras internacionales.

Fical reivindica el vínculo entre el cine, la música y el talento almeriense El director de FICAL, Enrique Iznaola, agradeció la posibilidad de acoger la película en el festival y destacó la voluntad del certamen de acompañar el inicio de su recorrido.

Según explicó, el festival quiso ofrecer al público la oportunidad de verla en primicia dentro de su programación, antes de que continúe su trayectoria por otros espacios. Con esta proyección, integrada en la sección Pantalla Estrenos Cine de la XXV edición del Festival Internacional de Cine de Almería, el certamen ha celebrado la trayectoria de Niño Josele y la mirada cinematográfica de Fernando Trueba, reivindicando la guitarra española como un instrumento capaz de tender puentes entre tradiciones musicales y culturas.