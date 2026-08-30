El festival 'Cooltural Fest' cierra su novena edición en Almería tras congregar a más de 60.000 espectadores

Actuación musical en la novena edición del 'Cooltural Fest' de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del festival almeriense 'Cooltural Fest' concluyó este pasado sábado, 29 de agosto, tras congregar a más de 60.000 espectadores y con una fiesta de clausura celebrada en la 'Faluca Almariya', entre el Auditorio Municipal Maestro Padilla y el Paseo Marítimo Carmen de Burgos.

Este espacio se convirtió desde las 17,00 horas de la tarde de este sábado en el escenario de esta fiesta de clausura, de entrada libre y gratuita, que reunió seis propuestas musicales, más una batucada inclusiva, para poner el broche final tanto al festival en este 2026 como a la Feria y Fiestas de Almería junto al resto de actividades, según se detalla en una nota difundida este domingo por el Ayuntamiento almeriense.

Sao, los almerienses Profesor Popsnuggle, Las Dianas, Victorias, Éxtasis y Los Punsetes participaron en el cierre de este festival que en esta ocasión ha vuelto a congregar a más de 60.000 espectadores en la suma de sus cinco días principales junto a la fiesta de bienvenida y los tres días en el Recinto de Conciertos del Ferial.

Este pasado sábado, el primer turno fue para Sao, nombre tras el que se encuentra Sergio Anglés Oliver, joven artista castellonense cuya vida siempre ha estado ligada a la música y las artes escénicas, y que presentó los temas de su primer disco, 'Queriéndote a morir', así como incluyó algunos temas lanzados como 'single' de lo que está por venir, como 'Otro nivel', canción con la que cerraría.

Después llegó el turno de los almerienses Profesor Popsnuggle, que ejercieron de anfitriones sobre un escenario "especialmente simbólico para cerrar la novena edición de 'Cooltural Fest'", según valoran desde el Ayuntamiento.

En su regreso tras años de parón indefinido, este grupo combinó su "efervescencia pop rockera de los sesenta con otro gusto ochentero desde sintes y teclas, y siempre regado con una fina capa de humor e ironía".

De esta manera, desde el Ayuntamiento valoran que este cuarteto se ganó al público con un repertorio de lo más variado que incluyó desde la inicial 'Me gusta hacer turismo', a otras canciones de su primer disco como 'Miss España', 'Impopular', 'La maleta' o 'Fiesta subnormal', así como otras piezas como 'Marcos', 'LP Rom', 'Otoño 78' y 'Eterno masculino' para finalizar.

La tarde avanzó con Las Dianas, quienes ofrecieron una actuación que, según relata el comunicado del Ayuntamiento, fue "creciendo en velocidad y mordacidad" con el paso de las canciones, desplegando una "ironía rayana en ocasiones al humor negro o, cuando menos, cruento" en temas como 'Muerte a las parejas', 'Te quiero (lejos)' o 'Tu funeral'.

Por el camino, "se desahogaron" con 'Leggins rotos', "procrastinaron" con 'Perdiendo el tiempo', se dieron una 'Putivuelta', versionaron 'Toto de loca' de Métrika, o "descerrajaron punk" con 'Guapa, reina', antes de pedir más mujeres en los escenarios, dedicar 'Beef mac' "a los grupos de hombres" y recordar que en febrero lanzarán nuevo disco con gira por todas las ciudades.

Recogió el testigo la banda sevillana Victorias, que actuó después de la primera de las tres invenciones de Bloco Suca Almería, la batucada inclusiva impulsada de la mano de la Fundación Music For All, que puso "ritmo y color a las transiciones".

Liderados por Ire Díaz, el combo "hizo gala de la variedad de registros sonoros que van desde el rock más intenso y épico, pasando por la querencia a terrenos de indie contemporáneo o baladas intensas", como esa particular versión vigorizada de 'Vida loca' de Pancho Céspedes.

Antes ya se había ganado la ovación unánime con temas como 'Todo mi dinero' o 'Te quiero en vasco', con las que abrieron, 'Hablemos', Quema', 'Baila este cabreo', 'La mitad de la mitad' o 'Todo irá bien', antes del cierre de su actuación, que llegó con 'Abecedario', 'No hemos aprendido nada' y 'Ojalá'.

'ÉXTASIS' Y 'LOS PUNSETES'

Con la noche ya instalada, Éxtasis tomó el relevo en las actuaciones de esta jornada de cierre del 'Cooltural Fest' con un repertorio que se cerró con el tema 'Qué les voy a decir', y que incluyó otras piezas como 'Hacer las cosas bien', 'Esto de la música', 'Te vi bailar', 'Amor, amor, amor' y 'Se acabó el indie'.

Posteriormente, Los Punsetes, grupo que causó baja de última hora en la pasada edición por motivos personales, por fin se estrenó en el 'Cooltural Fest', y lo hizo con una veintena de temas en poco más de una hora, desde la inicial 'Tu opinión de mierda' a la final 'Una persona sospechosa'.

Por el camino, los asistentes del concierto pudieron escuchar 'Cerdos' o 'Idiota', la estampa de 'España corazones', la desparejada 'Arsenal de excusas' o ese dardo en forma de crítica musical de 'Tu puto grupo'. La banda incluso pudo incluir temas menos frecuentes en el repertorio como 'Tin/tae', 'Untitled', 'Camino' o 'Dos policías'.

Para el tramo final quedó un "brutal alegato contra la violencia de género" de 'Me gusta que me pegues', la fantástica '¡Viva!' o 'Tus amigos'. La actuación de Los Punsetes terminó como estaba previsto unos minutos antes de la medianoche, justo a tiempo para que el público pudiera girar la mirada hacia el cielo y disfrutar del espectáculo pirotécnico que puso el broche a la Feria y Fiestas de Almería, lanzado como es tradición desde el espigón de la térmica.

El pasado sábado, Cooltural Fest compartió un vídeo de avance de su décimo aniversario, que se celebrará del 19 al 22 de agosto de 2027 con "el cartel más grande de nuestra historia", según han avanzado desde la organización del evento.

'Cooltural Fest' está organizado por Crash Music, Fundación Music For All y Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, con el apoyo institucional de Diputación de Almería, Costa de Almería y Sabores Almería, y con Estrella de Levante como patrocinador principal.

Los patrocinadores oficiales son Schweppes, Brugal, Cupra Indalo Motor, Grupo Ecoinver y Alsa. El 'partner energético' es Octupus Energy, y cuenta con 'La Voz de Almería' como 'media partner'.