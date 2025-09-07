La Fiscalía de Almería señala la "práctica desaparición" de cannabis en invernaderos pero alerta de las 'narcolanchas'

Archivo - Narcolanchas refugiadas del temporal en la playa de Los Genoveses, en Cabo de Gata (Níjar). - IPG - Archivo

La Fiscalía Provincial de Almería ha constatado la "práctica desaparición de plantaciones de cannabis en invernaderos" en la provincia como consecuencia de la "presión policial y judicial" de los últimos años si bien ha advertido de la "grave" proliferación de 'narcolanchas' así como la "alarmante extensión" del 'petaqueo', con casi 89.000 litros de gasolina incautados durante 2024 a quienes colaboran con las mafias que trafican con estupefacientes o personas.

Así se desprende de la Memoria de la Fiscalía General del Estado en la que, a través de la fiscal antidroga de Almería, se da cuenta de las actuaciones realizadas contra las grandes plantaciones de marihuana instaladas en la provincia durante los últimos años "bajo la excusa de producción de cáñamo industrial", según recoge el documento, consultado por Europa Press.

Pese a esta caída en el cultivo de marihuana bajo plástico, desde la Fiscalía han señalado la "enorme litigiosidad" con "interesada confusión, alentada por periciales de parte" que está provocando ese supuesto cultivo de cáñamo industrial respecto a la legalidad del cultivo de cannabis.

En esta línea, da cuenta de "reiteradas absoluciones" que han generado "la revocación en apelación" de los acusados, "con la imposición de la repetición de juicios orales".

También advierte del "similar problema de confusión" que se ha generado a la hora de valorar el peso de la hojas del cannabis "derivado de la decisión de los juzgados de lo Penal de excluir las hojas de la planta de cannabis del peso total", la cual hubo de ser corregida por la Audiencia de Almería mediante una unificación de criterio que obligaba a sumar el peso de las hojas al total de la sustancias incautadas.

De otro lado, la Fiscalía también refleja la "alarma e impotencia" que ante la proliferación de 'narcolanchas' que, en el caso de Almería, abarcan todo el litoral con especial presencia en el Poniente y en la costa de Cabo de Gata, como lugar de refugio y de repostaje, lo que ha llevado incluso al alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, a denunciar públicamente el vertido de garrafas en todo el parque natural, convertido en una "narcogasolinera" para las mafias.

ENDURECIMIENTO DEL 'PETAQUEO'

La misma memoria señala la propuesta efectuada hace ya tres años para combatir el 'petaqueo', que hasta ahora ha estado "aparentemente desprovisot de la consecuencias penales del tráfico de susfancias estupefacientes, lo que ha hecho de esta actividad "especialmente lucrativa".

La Fiscalía General ha puesto como ejemplo la operación 'Ovidio' coordinada por la Fiscalía de Almería bajo la instrucción de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Berja que se saldó con unas 50 detenciones y el desmantelamiento del 'clan de los Lateros', con la que se ha podido "demostrar la vinculación del petaqueo con el tráfico de drogas".

Con esta referida actuación en la que se intervieron hasta 25 embarcaciones y más de 40.000 litros de combustible "se lograron elementos de prueba que vinculaban la actividad de petaqueo tanto con operaciones constatadas de tráfico de drogas como de inmigración ilegal".

En relación al tráfico de personas, la Fiscalía apunta la provincai de Almería como "uno de los principales puntos de inmigración clandestina", lo que se deriva en víctimas de una tipología delictiva "muy específica como es la trata de seres humanos y de delitos contra los trabajadores". Solo durante el pasado año recibieron la condición de testigo protegido un total de 59 personas dentro de los procesos para resolver delitos.