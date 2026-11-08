Frente Amplio promete un catálogo de memoria democrática en Almería frente a la 'Ley de Concordia' de la Junta

El historiador y candidato de la coalición Frente Amplio al Congreso por Almería, Zacarías Lekal. - MARIA PALENZUELA / FRENTE AMPLIO ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio de Almería se ha comprometido "a localizar, catalogar y señalizar" los espacios y personalidades vinculados a la memoria democrática en la provincia con motivo del Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, que se conmemora este 9 de noviembre. La formación ha avanzado esta medida en respuesta a la pretensión del Gobierno andaluz de sustituir la actual Ley de Memoria Democrática por una 'Ley de Concordia', al tiempo que ha reivindicado la figura del almeriense Rafael Gómez Nieto, uno de los liberadores de París frente al nazismo.

El historiador y candidato de la coalición al Congreso por Almería, Zacarías Lekal, ha advertido en una nota sobre los procesos de consolidación del fascismo al recordar que la Noche de los Cristales Rotos de 1938 "no empezó con cámaras de gas, sino señalando a los vecinos judíos y rompiendo sus escaparates". En este sentido, Lekal ha rechazado que se "mire hacia otro lado" ante discursos que carguen contra la población migrante, el colectivo feminista o la discrepancia política.

Asimismo, el candidato ha criticado al Ejecutivo autonómico por "blanquear la dictadura" tras el pacto alcanzado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, para tramitar la nueva norma autonómica. "Concordia es una palabra muy bonita para tapar fosas", ha denunciado Lekal, quien ha recriminado al PP almeriense y a la eurodiputada del PP y candidata al Congreso de los Diputados Carmen Crespo su respaldo a este acuerdo institucional.

Asimismo, el candidato de Frente Amplio ha reivindicado la figura de Rafael Gómez Nieto, combatiente natural de Roquetas de Mar encuadrado en 'La Nueve' --la compañía de la división del general Leclerc integrada por republicanos españoles que liberó París en 1944--. Lekal ha contrapuesto la distinción de la Legión de Honor otorgada por Francia al héroe de guerra --fallecido en 2020 a los 99 años como último superviviente de la unidad-- con la ausencia de un reconocimiento institucional en su localidad natal. "Francia lo condecoró y su tierra lo olvidó", ha aseverado.

En este contexto, la coalición ha recordado que el acuerdo entre PP y Vox fija la presentación antes de que finalice el año de una 'Ley de Concordia' destinada a derogar la actual Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Frente a este planteamiento, la formación propone el desarrollo autonómico de la normativa estatal a través del impulso a la reparación de las víctimas, la creación de un Banco Estatal de ADN, la apertura de archivos públicos y la señalización de espacios de memoria. En el ámbito local de Roquetas, Frente Amplio ha reclamado un homenaje permanente tanto para Gómez Nieto como para los vecinos deportados a campos de concentración nazis, entre ellos los hermanos Damián y Joaquín Aleixandri Curto.