UGT y CCOO Andalucía aseguran que "todas las administraciones" están "interpeladas" con la convocatoria de huelga

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín; el secretario general de UGT Málaga, Antonio González; la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López; y el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, en un acto en Málaga. - UGT ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Nuria López y Oskar Martín, respectivamente, han sostenido este martes que "todas las administraciones" deben "sentirse interpeladas" con la convocatoria de huelga general para este miércoles 11 de noviembre. Un paro, han remarcado, que va dirigido "contra todos los que perjudican a los trabajadores".

En sendas entrevistas en Canal Sur televisión recogidas por Europa Press, Nuria López ha señalado que "si se da por aludido" aquella administración que tiene competencias en materias como los servicios públicos y la vivienda, "pues que se dé". Oskar Martín, por su parte, ha señalado que "todas las administraciones se tienen que sentir interpelados" por lo que ha calificado como "un clarmor popular".

La secretaria general de CCOO Andalucía ha defendido que "la huelga la ha pedido la ciudadanía" por tres cuestiones: la vivienda, los salarios y los servicios públicos. "No nos puede costar la vida tener una vivienda", ha manifestado López, que ha demandado poder escuchar las "propuestas" de los partidos en torno a estas tres reivindicaciones de los ciudadanos en el 11N.

Martín ha señalado los tres motivos que están detrás de la convocatoria de paro general: salarios "secuestrados" por el alza de los precios; "bloqueo" de la negociación colectiva por la "falta de sensibilidad" de los empresarios y el acceso a una vivienda, que está "cercenando proyectos de vida". "Estamos construyendo una sociedad economicista y queremos construir una sociedad desde la Justicia social", ha apostillado.