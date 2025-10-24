Gavira (Vox) acusa a Moreno de estar "más preocupado por no perder votos" que por "la salud de todos los andaluces"

ALMERÍA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado este viernes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de estar "más preocupado por no perder votos" que "por la salud de todos los andaluces" ante los compromisos adquiridos para resolver la crisis de los cribados de cáncer de mama.
"Los andaluces ya están cansados de sus promesas y de sus compromisos, porque luego, lo cierto y verdad, es que todas esas promesas se las lleva el viento", ha dicho Gavira en declaraciones a los medios en Almería, donde ha insistido en que la verdadera motivación de Moreno reside en frenar una pérdida de confianza por parte del electorado.
El representante de Vox ha mostrado su desconfianza en que el Gobierno andaluz pueda "en siete meses" hacer "lo que no ha hecho en siete años" mediante la implementación de un plan de choque al que se une un reforzamiento del sistema sanitario.
Así, ha mostrado sus dudas ante los compromisos y propuestas manifestados en los últimos días por el consejero de Presidencia y Salud, Antonio Sanz, al entender que los mismos no se ha habrían producido "si no se hubiese conocido esa dejadez en el cribado del cáncer de mama". "Si no se hubiese conocido, no hubiese hecho nada", ha apostillado.
Gavira se ha referido a otras "promesas electorales" a las que ha equiparado estos anuncios y que, a su juicio, restan credibilidad a Moreno porque "no ha cumplido" con ellas.
"¿Ya nadie se acuerda de cuando le prometía a los andaluces 60 días para una operación quirúrgica? ¿Ya nadie se acuerda cuando le prometió a los andaluces 15 días para una consulta externa, 10 días para una consulta de diagnóstico o 30 días para resolver cualquier tema relacionado con la oncología?", ha manifestado en su convencimiento de al líder del Ejecutivo andaluz "no le interesa la atención sanitaria".