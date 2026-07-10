Gavira (Vox) expresa su consternación por la tragedia del incendio y traslada apoyo a todos los afectados

Manuel Gavira - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local y portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha expresado la consternación de su formación por el trágico incendio Los Gallardos (Almería) que ha causado ya once fallecidos.

En su cuenta en la red social X, Gavira ha trasladado todo el "cariño y apoyo a las familias y seres queridos de las víctimas, a los heridos y a todos los vecinos afectados".

Asimismo, ha expresado el agradecimiento y reconocimiento de Vox a los servicios de emergencia que siguen luchando contra el fuego en la zona.